Die Militärübungen von Südkorea und den USA sowie die Drohungen des US-Präsidenten mit einem Präventivschlag machen nach Ansicht von Nordkorea einen Krieg unausweichlich. Es sei eine "feststehende Tatsache", sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums. "Die offene Frage ist jetzt: Wann wird der Krieg ausbrechen?" Nordkorea werde sich nicht verstecken, heißt es weiter, auch wenn das Land eigentlich keinen Krieg wolle.

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hatte sich in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. Nach einem erneuten Raketentest Nordkoreas starteten die USA und Südkorea am Montag ein groß angelegtes Militärmanöver in der Region. Zudem trug ein monatelanger Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatsoberhaupt zu der derzeitigen schwierigen Situation bei.

Angesichts der wachsenden Unsicherheit gab eine chinesische Zeitung ihren Lesern Ratschläge für den Fall eines Atomangriffs. Bewohner sollten etwa Türen und Fenster schließen und Hab und Gut gründlich waschen, riet die Staatszeitung "Jilin Daily", die in der Provinz Jilin im Nordosten Chinas an der Grenze zu Nordkorea erscheint.



In einem bunten Comic empfahl sie zudem, Gesichtsmasken zu tragen und Jod-Tabletten einzunehmen, die verhindern sollen, dass sich radioaktives Jod in der Schilddrüse sammelt. "Jilin Daily" begründete die Hinweise nicht explizit mit einer Bedrohung aus Nordkorea. Die Provinz war allerdings eine von vier, in der es während Nordkoreas Atomwaffentests im September Erderschütterungen gab.