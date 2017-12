Nach einer erfolgreichen Nachwahl im australischen New South Wales darf der ehemalige Vizepremier Barnaby Joyce zurück ins Parlament. Joyce hatte vor fünf Wochen sein Abgeordnetenmandat verloren, weil er nicht angegeben hatte, dass er neben der australischen auch die neuseeländische Staatsbürgerschaft besitzt. Nun gewann er am Samstag die Nachwahl in seinem Bezirk und soll kommende Woche auch wieder stellvertretender Regierungschef werden.



Das Hohe Gericht hatte insgesamt neun Abgeordneten das Mandat entzogen, nachdem Recherchen ihnen eine doppelte Staatsbürgerschaft nachgewiesen hatten. Die australische Verfassung schreibt vor, das Parlamentarier nur eine, die australische, Staatsbürgerschaft haben dürfen.

Die Regierung von Premier Malcolm Turnbull hatte im Zuge der Rücktritte ihre hauchdünne Mehrheit im Parlament verloren. Mit der Nachwahl von Joyce kann sich die australische Koalition wieder auf die Hälfte der Abgeordneten im Parlament stützen. Bei einer weiteren Nachwahl in fünf Wochen könnte die konservative Koalition von Ministerpräsident Malcolm Turnbull wieder auf die Mehrheit von einem Mandat im Parlament kommen, die sie vor der im Oktober vom Hohen Gericht ausgelösten Verfassungskrise hatte.