Die EU macht die Vereinbarung mit Großbritannien zum Brexit von der Zustimmung Irlands abhängig. Dies sicherte EU-Ratspräsident Donald Tusk dem irischen Premierminister Leo Varadkar bei einem Treffen in Dublin zu. "Wenn das Vereinigte Königreich ein Angebot macht, das für Irland nicht akzeptabel ist, dann ist es auch für die EU nicht akzeptabel", sagte Tusk. Der Schlüssel zur Zukunft Großbritanniens liege in Dublin, sagte Tusk.

Die irischen Interessen hätten klar Vorrang. "Das liegt daran, dass Irland Mitglied der EU ist, während Großbritannien die EU verlässt", sagte Tusk. Er habe den Eindruck, dass dies "für bestimmte britische Politiker schwer zu verstehen" sei. Die EU stehe laut Tusk hinter der irischen Forderung, eine harte Grenze auf der Insel zu vermeiden.

Irlands Regierungschef Leo Varadkar forderte London auf, "glaubwürdige, konkrete und umsetzbare" Lösungen vorzuschlagen, damit es nicht zu einer befestigten Grenze komme. Ohne diese Zusicherung könnten die Gespräche nicht in die nächste Phase gehen.

Mit dem EU-Austritt Großbritanniens verlässt auch der nördliche Teil der irischen Insel, der zu Großbritannien gehört, die Staatengemeinschaft. Grenzkontrollen wollen alle Seiten unbedingt vermeiden, um den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in der ehemaligen Bürgerkriegsregion nicht wieder anzuheizen. Außerdem werden erhebliche wirtschaftliche Nachteile auf beiden Seiten der Grenze befürchtet.



Legt Irland ein Veto beim EU-Gipfel ein?

Die britische Regierung schlägt vor, die Kontrollen an der Grenze mithilfe modernster Technologie ohne Grenzposten durchzuführen. Dies wird vom Brexit-Ausschuss des britischen Parlaments als "ungetestet und teilweise spekulativ" kritisiert. Der Ausschuss sieht keinen Möglichkeiten dafür, den europäischen Binnenmarkt und die Zollunion zu verlassen, ohne Grenzkontrollen zu vermeiden. Premierministerin May hat bei der Grenzfrage nur wenig politischen Spielraum: Die Abgeordneten der protestantisch-nordirischen Democratic Unionist Party (DUP), auf deren Stimmen May angewiesen ist, warnten bereits vor Zugeständnissen an Dublin.



Am Montag spricht May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Es geht um die Frage, ob ausreichende Fortschritte für den Start der zweiten Verhandlungsphase erreicht sind. London will so schnell wie möglich mit den Gesprächen über ein künftiges Handelsabkommen beginnen. Damit der EU-Gipfel Mitte Dezember diesen zustimmen kann, müssen drei wichtige Trennungsfragen ausreichend geklärt sein. Bei den Bürgerrechten und den Finanzen gibt es Fortschritte, offen ist hingegen weiterhin die Irland-Frage.

Allerdings ist man optimistisch, dass die Iren beim EU-Gipfel Mitte Dezember kein Veto zur Ausweitung der Brexit-Verhandlungen beim EU-Gipfel Mitte Dezember einlegen werden. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einem solchen Schritt kommen wird", sagte der britische Außenhandelsstaatssekretär Greg Hands der Rheinischen Post.