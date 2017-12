Entgegen aller internationaler Warnungen hat US-Präsident Donald Trump sich entschieden, Jerusalem als offizielle Hauptstadt Israels anzuerkennen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem "historischen Tag", Trump habe eine "mutige und gerechte Entscheidung" gefällt. Von anderer Seiten gab es hingegen heftige Kritik an der Ankündigung. So versammelten sich vor der US-Vertretung in Istanbul Hunderte Demonstranten.

Die radikal-islamische Hamas nannte Trumps Plan einen offenen Akt der Aggression gegenüber dem palästinensischen Volk. Sie rief Araber und Muslime dazu auf, die USA in der Region zu "untergraben". Die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO warf Trump vor, die Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästina unmöglich zu machen. "Er hat die Zwei-Staaten-Lösung zerstört", sagte der Generalsekretär der PLO, Saeb Erakat.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte die Entscheidung Trumps bedauerlich. Sein Land unterstütze sie nicht. Das türkische Außenministerium sprach von einer "verantwortungslosen" Entscheidung der USA. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, man sehe Trumps Entscheidung mit "großer Sorge". Die EU habe zum Status von Jerusalem eine einheitliche Position und es gebe keinen Zweifel, dass sich daran etwas ändern werde.



Cem Özdemir, Chef der Grünen, kritisierte: "Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, belehrt all diejenigen eines besseren, die an eine Mäßigung des außenpolitisch irrlichternden Präsidenten durch sein Amt geglaubt haben", sagte er. Wer eine solche Entscheidung treffe, nehme eine erneute Eskalation des Nahost-Konflikts bewusst in Kauf.

"Zutiefst unklug"

Auch aus den USA gab es Kritik am Verhalten des Präsidenten. "Trumps Jerusalem-Entscheidung wird die Glaubwürdigkeit der USA schwächen, Wut in der muslimischen Welt entzünden und unsere eigenen amerikanischen Diplomaten in Gefahr bringen", schrieb der frühere US-Diplomat Nicholas Burns bei Twitter. Der Schritt, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, sei daher "zutiefst unklug".

Die Arabische Liga plant wegen Trumps Plänen eine Dringlichkeitssitzung am Samstag. Das Treffen sei von den Palästinensern und Jordanien beantragt worden, sagt der Chef der palästinensischen Delegation, Diab al-Luh.



Am Abend hatte Trump in Washington gesagt: "Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass es Zeit ist, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen." Auch die US-Botschaft werde von Tel Aviv dorthin verlegt, so der US-Präsident.