Die Vereinten Nationen könnten die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump für juristisch nichtig erklären. Ein Entwurf für eine entsprechende Resolution im UN-Sicherheitsrat kursiert seit Samstag unter den 15 Mitgliedsstaaten. In dem Entwurf wird jede Entscheidung oder Aktion mit der Intention den Status oder die demografische Zusammensetzung der "heiligen Stadt Jerusalem" zu verändern für "null und nichtig" erklärt. Entsprechende Entscheidungen müssten zurückgezogen werden. Die USA oder US-Präsident Donald Trump werden aber nicht direkt erwähnt.

Der Entwurf für die Resolution kommt aus Ägypten. Eine Abstimmung könnte frühestens am Montag stattfinden, sagten UN-Diplomaten in New York. Mindestens neun Staaten müssten dann zustimmen. Außerdem haben die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China ein Vetorecht.



Auch die EU bleiben in der Jerusalem-Frage auf Distanz zu Trump. Am Donnerstag hatten die 28 Staats- und Regierungschefs erklärt, die Position der EU sei "unverändert" und erteilten damit auch dem israelischen Präsidenten Netanjahu eine Absage. Er hatte die EU aufgefordert Trumps Entscheidung zu folgen.



Nach Trumps Jerusalem-Entscheidung vom 6. Dezember hatte einer der Anführer der radikalislamischen Hamas zu einer neuen Intifada aufgerufen. Seitdem kam es wiederholt zu massiven Ausschreitungen in Israel, dem Gazastreifen und dem Westjordanland. Außerdem feuerten Palästinenser täglich Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium, woraufhin Israel mehrfach mit Luftangriffen reagierte. Am Freitag waren tausende Palästinenser dem Aufruf zu einem "Tag des Zorns" gefolgt. Bei den Gefechten wurden mindestens vier Palästinenser getötet und mindestens 140 weitere verletzt.

Der Status von Jerusalem ist einer der größten Streitpunkte im israelisch-palästinensischen Konflikt. Israel beansprucht seit dem Sechstagekrieg 1967 ganz Jerusalem als unteilbare Hauptstadt. Das war international bisher nicht anerkannt. Die Palästinenser betrachten Ostjerusalem als die Hauptstadt ihres künftigen unabhängigen Staates.