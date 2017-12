Einmal mehr sei bewiesen, dass "Amerika sein laxes System reparieren" müsse, erklärte Trump in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Der Verdächtige, der den Anschlag verübt habe, stamme nach Polizeiangaben aus Bangladesch. Er sei vor sieben Jahren durch ein Familienvisum in die USA eingereist, sagte Trump in einer Stellungnahme. Er habe von der US-Politik der sogenannten Kettenmigration profitiert, die "nicht vereinbar mit der nationalen Sicherheit" sei, erklärte der US-Präsident.



Im Stadtzentrum von New York hatte der 27 Jahre alte Mann am Montagmorgen nahe dem New Yorker Times Square einen selbst gebauten Sprengsatz gezündet. Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem "versuchten Terroranschlag". Neben dem mutmaßlichen Einzeltäter wurden nach Behördenangaben drei weitere Menschen leicht verletzt. Ermittler gingen davon aus, dass der Mann einen Selbstmordanschlag hatte ausführen wollen.

Bei dem Sprengsatz habe es sich um eine Art Rohrbombe gehandelt, die der mutmaßliche Täter an seinem Körper getragen habe, sagte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Es sei eine amateurhaft zusammengebaute Konstruktion gewesen. Trump verurteilte die ausgedehnten Aufenthaltsvisa für Familien und sagte, der Kongress müsse den Familienzuzug beenden.



Ähnlich äußerte sich Justizminister Jeff Sessions: Der Fall zeige, dass Verwandte von US-Bürgern keine Priorität bei der Einreise haben sollten. Das sei zum Nachteil von Menschen, die gut qualifiziert seien, eine gute Ausbildung und Englisch gelernt hätten, sagte Sessions. Bei ihnen sei es wahrscheinlicher, dass sie sich in die US-Gesellschaft integrierten würden und erfolgreich seien.

Die politische Debatte um eine Änderung der Einwanderungsgesetzgebung dauert schon länger an und hat die Amtszeiten mehrerer US-Präsidenten mitbestimmt. Unter dem derzeitigen Präsidenten wurde die US-Politik gegen illegale Einwanderer verschärft. So ging die Regierung beispielsweise unmittelbar nach Trumps Amtsantritt mit Razzien gegen illegal im Land lebende Einwanderer vor. Nach dem Anschlag in New York Ende Oktober sprach der Präsident davon, das Green Card Lotterie System abzuschaffen.



Die Familie des Verdächtigen zeigte sich derweil betroffen: Angesichts des Leids, das der versuchte Terroranschlag gebracht habe, sei sie untröstlich, hieß es in einer Stellungnahme am Montag. Die Familie zeigte sich aber auch entsetzt über das harte Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden gegen sie. Unter anderem sei ein jugendlicher Verwandter aus dem Schulunterricht entfernt und ohne Erwachsenen oder Anwalt befragt worden.



Die Mitteilung der Familie wurde über den Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen in New York veröffentlicht. Wie die Nachrichtenagentur AP aus Ermittlerkreisen erfuhr, soll sich der Tatverdächtige sich Propagandamaterial der Terrormiliz Islamischer Staat im Internet angesehen haben. Der Polizei gegenüber habe er offenbar gesagt, Vergeltung für US-Militäreinsätze gesucht zu haben.