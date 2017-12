EU-Ratspräsident Donald Tusk hat mit seinen Äußerungen über die EU-Flüchtlingspolitik hochrangige EU-Politiker gegen sich aufgebracht. Tusk hatte in einem Schreiben die Pflicht aller EU-Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen infrage gestellt. Er bezeichnete die Umverteilung von Asylsuchenden in der EU als wirkungslos und schrieb, Lösungen in der Migrationspolitik könnten nur die Einzelstaaten selbst finden, nicht aber die EU.



Die Bundesregierung distanzierte sich von den Aussagen des Ratspräsidenten. "Wir finden, dass das eine gesamteuropäische Aufgabe ist", sagte ein Regierungsvertreter in Berlin. "Wir brauchen ein System, in dem sich alle wiederfinden." Solidarität sei ein zentraler Baustein der EU. Ein Mechanismus, "der solidarisch die Länder entlastet, die besonders viele Flüchtlinge aufnehmen", sei für Deutschland bei der Reform des EU-Asylsystems ein "essenzieller Bestandteil".

Der Liberalen-Fraktionschef im Europaparlament Guy Verhofstadt sagte, er sei "total geschockt von Tusks Papier". Der Ratspräsident untergrabe europäische Politik. Beim Gipfel sollen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend besprechen, wie sie in der seit Jahren umstrittenen Migrationspolitik bis Mitte 2018 doch noch eine gemeinsame Linie finden können.



Vizekommissionspräsident Frans Timmermans widersprach Tusk in einer Debatte des Europaparlaments in Straßburg. "Entweder wir finden eine europäische Lösung für die Herausforderung durch Migration, oder es wird keine Lösung geben", sagte er. Die 2015 beschlossene Politik der Umverteilung sei nicht wirkungslos. "Jeder einzelne Mitgliedstaat muss seinen Teil beitragen", sagte Timmermans.

Zuvor hatte schon EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos den Ratspräsidenten für seine Äußerungen kritisiert. Die Einschätzung des polnischen Politikers sei "inakzeptabel" und "antieuropäisch", sagte er in Straßburg. "Dieses Papier untergräbt einen der Hauptpfeiler des europäischen Projekts: das Prinzip der Solidarität."



EU-Klage gegen Polen, Ungarn und Tschechien

Die Innenminister der EU-Mitgliedsstaaten hatten im September 2015 gegen den Widerstand osteuropäischer Staaten die Umverteilung von 120.000 Asylbewerbern beschlossen. Sie sollten innerhalb von zwei Jahren nach einem Quotensystem aus den stark belasteten Ländern Italien und Griechenland in andere Mitgliedsstaaten gebracht werden. Bislang wurden jedoch nur 32.000 Menschen verteilt.

Ungarn und Tusks Heimatland Polen haben bislang nicht einen Flüchtling aus dem Umverteilungsprogramm aufgenommen, Tschechien lediglich zwölf. Deshalb verklagte die EU-Kommission die drei Mitgliedsstaaten in der vergangenen Woche. Sollte der Europäische Gerichtshof der Kommission recht geben, könnte er Zwangsgelder oder einmalige Geldstrafen verhängen.

Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag wollen die Staats- und Regierungschefs erneut darüber beraten, wie eine Reform des europäischen Asylsystems aussehen könnte. Dabei sollen jedoch zunächst keine Entscheidungen getroffen werden. Stattdessen werde über beide Themen offen diskutiert, um Beschlüsse im kommenden Jahr vorzubereiten.