Bei einem historischen Staatsbesuch in Griechenland hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine Revision des türkisch-griechischen Grenzverlaufs gefordert. Einige Details des Vertrags von Lausanne seien unklar, sagte Erdoğan in einem Interview mit dem Sender Skai TV. Der Luftraum und die Seegrenze könnten zudem verbessert werden.



In dem Vertrag von Lausanne wurden 1923 wesentliche Aspekte der Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland festgelegt. Griechenland bekam darin praktisch alle Ägäis-Inseln vor der türkischen Küste zugesprochen. Seitdem gibt es immer wieder Streit um den genauen Verlauf der Grenze.

Bei seinem Treffen mit dem griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos bekräftigte Erdoğan die Forderung nach einer Aktualisierung des Vertrags. Die griechische Seite reagierte auf Erdoğan Äußerung irritiert. "Dieser Vertrag ist für uns nicht verhandelbar. Er erfordert weder eine Revision noch eine Aktualisierung", sagte Paylopoulos. Der Friedensvertrag lasse keinen Raum für Gebietsstreit und lege auch den Status der muslimischen Minderheit in Griechenland klar fest.

Beide Präsidenten trugen ihren Disput vor laufender Kamera aus. Paylopoulos mahnte, Erdoğan solle bei seinem Besuch "Brücken bauen, nicht Mauern". Die Türkei sollte wieder stärker an die EU heranrücken. Dafür müsse die Regierung in Ankara internationale Verträge respektieren und die Voraussetzungen der EU für die weitere Annäherung einhalten.

Schutz der türkischen Minderheit hat "Top-Priorität"

Bei dem ersten Besuch eines türkischen Präsidenten in Griechenland seit 1952 kritisierte Erdoğan außerdem die Behandlung der türkischen Minderheit durch die griechische Regierung. Entgegen den Zusagen in dem Vertrag sei die Wahl von Muftis zu erlauben, so Erdoğan. Stattdessen würden die religiösen Rechtsgelehrten von der Regierung ernannt. "Gewisse Dinge müssen sich ändern", sagte Erdogan. Der Schutz der Rechte der ethnischen Türken habe für ihn "Top-Priorität". Er will am Freitag die türkische Minderheit in der nordgriechischen Region Thrakien besuchen.

Erdoğan kritisierte auch die Umsetzung des EU-Flüchtlingspakts mit der Türkei. Die EU habe "keines ihrer Versprechen im wirtschaftlichen Bereich erfüllt", wohingegen sein Land alle Zusagen eingehalten habe, sagte der türkische Präsident. Er wirft der EU seit langem vor, ihren Teil des Abkommens von März 2016 nicht zu erfüllen, darunter die Zahlung von Hilfsgeldern.

Erdoğan war zwar 2004 und 2010 als Regierungschef in Athen gewesen, aber noch nicht seit seiner Wahl zum Präsidenten 2014. Unter Erdoğans Regierung hatte sich das historisch schwierige Verhältnis zu Griechenland eigentlich verbessert. Der türkische Präsident unterhält unter anderem gute Beziehungen zu Ministerpräsident Alexis Tsipras.

Die Türkei hatte sich in Vergangenheit immer wieder beschwert, dass Beteiligte am gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 angeblich in Griechenland Zuflucht fänden. Tsipras versicherte vor Erdoğans Besuch, dass Putschverdächtige in Griechenland "nicht willkommen" seien. Zudem wurden neun mutmaßliche Mitglieder der linksextremen türkischen DHKP-C festgenommen, die von der Türkei als Terrororganisation gelistet ist.