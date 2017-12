Nach der Präsidentenwahl in Honduras hat Oppositionskandidat Salvador Nasrallah das Ergebnis zurückgewiesen. Die teilweise Auszählung von Stimmzetteln per Hand sei "Betrug" gewesen, sagte er. Die Stimmen seien "falsch, verabredet, arrangiert", kritisierte der 64-jährige Fernsehmoderator Nasrallah. Nach Auszählung aller abgegebenen Stimmen hatte Amtsinhaber Juan Orlando Hernández einen Vorsprung von 52.000 Stimmen (43 Prozent) vor Nasrallah mit 41,4 Prozent.

Das Wahlgericht erklärte zunächst niemanden zum Sieger. Wegen der Möglichkeit, Einspruch einzulegen, könnte es bis zur Verkündung des Wahlsiegers noch 22 Tage dauern. Nasrallah betonte, die vorliegenden Zahlen seien "weder offiziell noch endgültig". Er forderte die Organisation Amerikanischer Staaten auf, 5.173 umstrittene Stimmzettel zu überprüfen. Hernández habe ihm seinen Sieg gestohlen.

Hernández selbst hatte bei Twitter geschrieben, das Wahlergebnis lasse die Honduraner mit großer Hoffnung zurück. "Meine Verpflichtung, für Frieden und Ruhe in Honduras zu arbeiten, ist stärker denn je", sagte er. Mitbewerbern und anderen im Land reiche er die Hand, um ein neues Honduras aufzubauen.

Wahlbeobachter: Prozess noch längst nicht abgeschlossen

"Wir rufen alle Kandidaten und alle Parteien dazu auf, Honduras an die erste Stelle zu setzen", erklärte der Präsident des Wahlgerichts, David Matamoros. Die Koordinatorin der EU-Wahlbeobachter, die Portugiesin Marisa Matias, sagte auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Tegucigalpa, der Wahlprozess sei längst nicht abgeschlossen. Bis dahin solle kein Wahlsieger ausgerufen werden.



Nach Abbruch der Auszählung am Donnerstag hatte die Regierung am Freitag einen zehn Tage währenden Ausnahmezustand über das zentralamerikanische Land verhängt, um die Proteste der Opposition zu unterbinden. Eine 19-jährige Demonstrantin wurde durch Schüsse getötet, ihre Familie macht die Polizei verantwortlich. Am Sonntag zogen erneut protestierende Anhänger des Oppositionspolitikers Nasrallah durch die Straßen der Hauptstadt Tegucigalpa.



Honduras - Tausende Menschen demonstrieren gegen vermeintliche Wahlfälschung Nach der Präsidentschaftswahl in Honduras haben Tausende Bewohner gegen das unklare Wahlergebnis demonstriert. Das Wahlkomitee hat eine erneute Auszählung von einem Teil der Stimmen angekündigt. © Foto: Jorge Cabrera/Reuters

Am Tag nach der Wahl vom 26. November hatte der für die Allianz der Opposition gegen die Diktatur angetretene Nasrallah zunächst mit knapp fünf Prozentpunkten in Führung gelegen. Danach überholte der Amtsinhaber nach Angaben des Wahlgerichts seinen Herausforderer und lag nach Auszählung von knapp 95 Prozent der Stimmen knapp vorn.

Die Verfassung des zentralamerikanischen Landes verbietet eine zweite Amtszeit des rechtskonservativen Präsidenten Hernández von der Nationalen Partei. Ein umstrittenes Urteil des Obersten Gerichts von 2015 hob das Verbot jedoch auf. Honduras zählt zu den ärmsten und gefährlichsten Ländern Lateinamerikas. Hernández war 2013 in einer damals bereits umstrittenen Wahl an die Macht gekommen.