Die Europäische Union und Großbritannien haben trotz aller Kompromisssignale noch keinen Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen erzielt. Dies teilte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May mit. Man habe sich in vielen Fragen geeinigt, manche Punkte seien aber noch offen, sagte Juncker. "Dies ist kein Scheitern", ergänzte er. Auch May sprach von konstruktiven, aber harten Verhandlungen.



Vor dem Ende Woche wollen die Verhandlungsführer noch einmal zusammenkommen, um die strittigen Punkte zu klären. Die EU hat der Regierung in London eine Frist bis Montag gesetzt, um konkrete Vorschläge für die wichtigsten Streitpunkte zu machen. Darunter fällt auch die Frage, wie zwischen Nordirland und Irland eine offene Grenze beibehalten werden kann. Bis zum EU-Gipfel Mitte Dezember soll es dann eine Lösung geben.



Weitere strittige Punkte in den Verhandlungen sind die finanziellen Verpflichtungen Londons gegenüber der EU und die künftigen Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien. Die Regierung in London will die Streitpunkte möglichst rasch klären, um dann über die künftigen Handelsbeziehungen diskutieren zu können.



Hoffen auf Zugeständnisse aus Großbritannien

Die 500 Kilometer lange Grenze zu Irland wird nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU 2019 die einzige Landgrenze des Vereinigten Königreichs zu einem EU-Land sein. Während die britische Regierung keine "harte Grenze" zwischen Irland und Nordirland will, fordern Irland und andere EU-Länder eine konkrete Idee, wie das ohne Zollkontrollen und Grenzschutzmaßnahmen funktionieren soll.

Aus Kreisen der britischen Regierung verlautete in der Nacht, es gebe noch viel Gesprächsbedarf. Mays Treffen sei eine wichtige Etappe. Die Brexit-Unterhändler der EU hoffen auf weitere Zugeständnisse aus Großbritannien, besonders bei den Themen der Rechte von EU-Bürgern und der irischen Grenze.

Lösungsmöglichkeiten sollen auf dem EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember debattiert werden. Erst wenn die 27 anderen EU-Mitgliederländer auf dem Gipfeltreffen gemeinsam erklären, es habe ausreichende Fortschritte in den drei Streitfragen gegeben, können die Gespräche über die künftigen Beziehungen beginnen.