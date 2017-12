Bei antiamerikanischen Protesten ist ein Palästinenser im Gazastreifen erschossen worden. Der 30-Jährige sei von israelischen Soldaten getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Zuvor hatte der Fernsehsender Al Jazeera berichtet, die israelische Armee würde auch scharfe Munition gegen die Demonstranten einsetzen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden insgesamt 17 Menschen dadurch getroffen. Aufseiten Israels hieß es, Soldaten hätten auf die Hauptanstifter geschossen.



Mehr als 100 Verletzte

Im Anschluss an die muslimischen Freitagsgebete war es überall in Nahost und insbesondere im Westjordanland, dem Gazastreifen und Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Der palästinensische Rote Halbmond zählte laut Medienberichten mehr als 100 Verletzte. Auslöser der Proteste ist die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Wie die Tageszeitung Jerusalem Post unter Berufung auf Armeeangaben berichtete, kam es an rund 30 Orten im Westjordanland und dem Gazastreifen zu teils gewalttätigen Demonstrationen. Die Soldaten setzten demnach Tränengas, Gummigeschosse und Stinkwasserkanonen gegen die Demonstranten ein. Sechs Personen wurden festgenommen.



Protest in Jerusalem eskaliert

Am Jerusalemer Tempelberg verliefen die Freitagsgebete nach Angaben der israelischen Polizei zunächst ohne Zwischenfälle. Muslimische Beter seien ohne Altersbeschränkung zugelassen worden. Die Polizei hatte die Zahl der Einsatzkräfte in und um die Altstadt erhöht. Über der Stadt kreisten Hubschrauber.

Bei anschließenden Demonstrationen am Damaskustor zur Jerusalemer Altstadt allerdings skandierten Palästinenser, Jerusalem sei eine palästinensische Stadt und gehöre Palästina. Die zunächst friedlichen Proteste eskalierten, als Demonstranten die israelischen Einsatzkräfte mit Steinen bewarfen. Diese lösten die Menschenansammlung auf.

Zu Protesten kam es auch in zahlreichen arabischen Ländern. In der jordanischen Hauptstadt versammelten sich laut Medienberichten Tausende, um gegen die US-amerikanische Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt zu demonstrieren. Sie forderten die jordanische Regierung auf, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen. Auch in Kairo, Istanbul, Bagdad sowie in Pakistan, Indonesien und Bangladesch demonstrierten Menschen.