Nach der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Anerkennung Jerusalems als israelischer Hauptstadt sind die ersten Proteste losgebrochen: Hunderte von Palästinensern haben sich im Westjordanland und Gazastreifen Konfrontationen mit israelischen Sicherheitskräften geliefert. Nach Angaben der israelischen Armee warfen Demonstranten Steine und brennende Autoreifen auf israelische Soldaten. Als Reaktion hätte das Militär zunächst Warnschüsse in die Luft abgegeben und dann auf zentrale Anstifter geschossen, als diese sich weiter näherten. Einige seien getroffen worden.

Bei Konfrontationen in Ramallah, Hebron, Bethlehem und am Rande des Gazastreifens wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 80 Palästinenser verletzt. Sanitäter berichteten von Demonstranten, die von scharfer Munition und von Gummigeschossen getroffen wurden. Eine Person schwebe in Lebensgefahr. Die israelische Armee habe auch Tränengas eingesetzt.



Aus Jerusalem hieß es, die Sicherheitskräfte hätten Hauptbeteiligte unter den Palästinensern vergeblich dazu aufgerufen, aufzuhören. Bei Kundgebungen wurden amerikanische und israelische Fahnen sowie Poster mit Fotos von Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu verbrannt.

Am Donnerstagmorgen begannen die Palästinenser einen Generalstreik. Im Westjordanland und im Gazastreifen sowie in Ost-Jerusalem blieben öffentliche Einrichtungen, Geschäfte, Schulen und Banken geschlossen. Am frühen Abend kam es am Damaskus-Tor, einem der Eingänge zur Jerusalemer Altstadt, zu Auseinandersetzungen zwischen jungen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften.

Aus Sorge vor weiterer Gewalt verstärkt Israels Armee ihre Präsenz im besetzten Westjordanland. Nach einer Beratung habe der Generalstab entschieden, mehrere zusätzliche Bataillone ins Westjordanland zu verlegen, teilte das Militär am Donnerstag mit. Weitere Soldaten seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.



US-Präsident Trump hatte am Mittwoch in einem historischen Alleingang Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Die Palästinenser reagierten empört, Israel dagegen euphorisch auf die Entscheidung. Ismail Hanija, Chef der radikal-islamischen Hamas, hat zu einem neuen Palästinenseraufstand aufgerufen.



Der Streit um Jerusalem zählt zu den größten Hindernissen auf dem Weg zu einer Lösung des seit Jahrzehnten schwelenden Nahostkonflikts. Israel beansprucht ganz Jerusalem als seine Hauptstadt, während die Palästinenser den 1967 von Israel eroberten Ostteil als Hauptstadt eines künftigen unabhängigen palästinensischen Staats betrachten.