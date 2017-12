Donald Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft dorthin zu verlegen, werde eine Welle ähnlicher Schritte auslösen, sagte die stellvertretende Außenministerin Zipi Hotovely dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Israel. "Was wir bisher gesehen haben, war nur der Anfang." Derzeit würden Gespräche zu Botschaftsumzügen mit mehr als zehn weiteren Ländern geführt.

Der US-Präsident hatte am 6. Dezember mitgeteilt, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Als erstes Land folgte Guatemala am Sonntag der umstrittenen Entscheidung. Präsident Jimmy Morales schrieb auf seinem offiziellen Facebook-Account, er habe er sich nach einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dazu entschlossen. Israel stehe mit weiteren Ländern wie Honduras, Rumänien, den Philippinen und dem Südsudan bereits in Kontakt wegen einer Botschaftsverlegung berichtete der israelische Rundfunk unter Berufung auf eine diplomatische Quelle. Von konkreten Verhandlungen kann demnach aber noch keine Rede sein.

Der Status von Jerusalem ist eine der heikelsten Fragen im Nahost-Konflikt. Israel wie auch die Palästinenser beanspruchen Jerusalem als ihre Hauptstadt. Kritiker werfen Trump vor, mit seiner Entscheidung für Jerusalem als israelische Hauptstadt die Friedensbemühungen im Nahost-Konflikt weiter erschwert zu haben.

Erst am Donnerstag hatte die UN-Vollversammlung mit deutlicher Mehrheit die Entscheidung der USA verurteilt, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Für eine entsprechende, allerdings nicht-bindende Resolution stimmten 128 der 193 UN-Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland. Neun Staaten stimmten dagegen, 35 enthielten sich, 21 weitere Staaten blieben der Abstimmung fern. Zu den Staaten, die sich gegen die Entschließung aussprachen, gehörten Guatemala und das Nachbarland Honduras.