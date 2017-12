Die Gefahr der Spaltung überschattet einen Kongress der südafrikanischen Regierungspartei ANC in Johannesburg. Die Delegierten wollen am Wochenende über die Nachfolge von Präsident Jacob Zuma entscheiden, doch die Partei ist starkt zerstritten. Als Favoriten für den Parteivorsitz gelten Vizepräsident Cyril Ramaphosa und Nkosazana Dlamini-Zuma, die frühere Kommissionsvorsitzende der Afrikanischen Union – und Zumas Ex-Frau. Der Präsident selbst räumte Fehler ein und sprach von einer gewaltigen Herausforderung.

Zuma ist als Präsident bis 2019 gewählt, gibt den Parteivorsitz aber bereits jetzt ab. Sein Nachfolger im Afrikanischen Nationalkongress dürfte 2019 auch Spitzenkandidat werden. Der ANC ist jedoch unter Zuma wegen Skandalen so in Verruf geraten, dass er nach Ansicht von Beobachtern die absolute Mehrheit verlieren könnte. Analysten halten für möglich, dass die unterlegene Fraktion eine neue Partei bilden könnte.

Zuma mahnte daher während des Delegiertentreffens in Johannesburg zur Einheit. Er kritisierte kleinkarierte Streitereien und warnte, die Partei könne zusammenbrechen. "Die Menschen sind nicht glücklich mit dem Zustand des ANC", räumte er ein. Dennoch stehe die Partei weiter für Millionen Menschen am Rande der Gesellschaft. Auf den Delegierten laste die Verantwortung, den ANC zu erneuern und seine zeitlosen Werte wiederherzustellen.

"Gier ist eine ernste Bedrohung"

Eine Regierungspartei dürfe nicht zulassen, dass Geschäftsinteressen ihre Arbeit beeinflussen, sagte Zuma. Diebstahl und Korruption seien in der Privatwirtschaft genauso schlimm wie in der Regierung. "Gier ist eine ernste Bedrohung", warnt er. Der ANC müsse sich davor schützen. Er warf Medien, Justiz und Zivilgesellschaft vor, sich in Parteiangelegenheiten einzumischen, um den ANC zu bekämpfen.

Der Präsident sprach sich für keinen der insgesamt sieben Kandidaten aus. Jeder von ihnen gäbe ein erstklassiges Staatsoberhaupt ab, sagte er. Alle hätten zugesagt, die Entscheidung der Partei zu akzeptieren.

Zuma selbst steht wegen seiner engen Beziehungen zur Unternehmerfamilie Gupta in der Kritik. Gegen die Familie wird ermittelt, weil sie Einfluss auf die Besetzung von Kabinettsposten genommen und ihre Freundschaft zu Zuma für Landverträge mit der Regierung genutzt haben soll. In Zumas Regierungszeit ist die Arbeitslosenrate auf knapp 30 Prozent gestiegen, die Wirtschaft stagniert. Mehr als die Hälfte der Einwohner Südafrikas leben unterhalb der Armutsgrenze.

Ramaphosa hat mit über das Ende der Apartheid verhandelt und brachte es danach als Unternehmer zu einem der größten Vermögen im demokratischen Südafrika. Er hat versprochen, die Korruption zu bekämpfen und die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen

Dlamini-Zuma ist Ärztin und ehemalige Ministerin. Sie will schwarze Südafrikaner durch "radikale Wirtschaftstransformation" für den ANC gewinnen und gilt als Verbündete ihres Ex-Mannes. Einige fürchten, sie werde sich von ihm beeinflussen lassen und ihn vor Strafverfolgung schützen.