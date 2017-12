Die USA werfen dem Iran die Bewaffnung von militanten Gruppen im Jemen und damit die Verletzung von UN-Resolutionen vor. Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, sagte, sie habe entsprechende Beweise vorliegen. Diese belegten, dass im Iran gebaute Waffensysteme und Bauteile für Waffen an Huthi-Rebellen im Jemen geliefert wurden. Die iranische UN-Vertretung wies die Vorwürfe als konstruiert zurück.

Hinter Haleys Rednerpult war eine Metallröhre aufgebaut, bei der es sich um die Überreste einer Rakete handeln soll, die Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien geschossen haben. Die Bauart weise eindeutig darauf hin, dass es sich um iranische Technik handele, sagte Haley. Hinweise iranischer Waffenlieferungen gebe es auch aus dem Libanon, Syrien und dem Irak. Die präsentierten Waffenteile wurden nach US-Angaben nach dem vom Jemen ausgegangenen Angriff auf den Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad Anfang November sichergestellt.

Haley sagte, der Fund belege eindeutig einen krassen Verstoß des Irans gegen bestehende Sanktionen der Vereinten Nationen. Sie kündigte den Aufbau einer Allianz gegen den Iran an. "Wir werden eine internationale Koalition bilden, die den Iran und das, was er tut, zurückdrängen wird", sagte Haley. Man lade auch Vertreter anderer Länder ein, das Beweismaterial zu begutachten. "Die Beweise sind nicht von der Hand zu weisen", sagte Haley.

Unter einer UN-Resolution im Zusammenhang mit dem Atomabkommen zwischen der Staatengemeinschaft und dem Iran ist es dem Land verboten, Waffen ohne vorherige Genehmigung durch den UN-Sicherheitsrat außerhalb des Landes zu liefern. Eine Resolution zu Jemen verbietet auch Waffen-Lieferungen an die schiitischen Huthi-Rebellen.

Trump stellt Atomabkommen wiederholt in Frage

Erst kürzlich hat der US-Kongress die im Rahmen des Iran-Abkommens ausgesetzten Sanktionen weiter außer Kraft gelassen. Der Kongress ließ dafür eine 60-Tages-Frist verstreichen, in denen er die Wiederaufnahme von Strafmaßnahmen gegen den Iran hätte beschließen können. Die USA stünden weiterhin hinter dem Abkommen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson.



Das Abkommen wurde durch Donald Trump im Oktober in Frage gestellt. Der US-Präsident hatte damals die erneute Zertifizierung verweigert. Er hatte das Abkommen als ungenügend bewertet, um den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. Trump wirft dem Staat zudem vor, sich nicht an den "Geist" der Vereinbarung zu halten, da er eine "destabilisierende" Rolle im Nahen Osten spiele. In seiner ersten Rede vor den UN hatte Trump den Iran als wirtschaftlich erschöpften Schurkenstaat kritisiert.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) kam indes Ende November zu dem Schluss, dass der Iran sich an das internationale Atomabkommen halte. Die Überwachung der Nuklearanlagen der Islamischen Republik funktioniere reibungs- und lückenlos, sagte IAEA-Chef Yukiya Amano. "Die Behörde hatte Zugang zu allen Orten, die wir aufsuchen wollten."

Stellvertreterkrieg im Jemen

Die iranische Regierung unterstützt die libanesische Hisbollah-Miliz und die radikalislamische Palästinenserbewegung Hamas, die seit zehn Jahren im Gazastreifen herrscht, ihre Macht jetzt aber an die gemäßigtere Fatah abgeben möchte. Zudem mischt der Iran auch im syrischen Bürgerkrieg mit, wo er auf der Seite von Machthaber Baschar al-Assad steht.

Saudi-Arabien bekämpft die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen seit etwa zwei Jahren und versucht, den von den Rebellen gestürzten, aber international anerkannten Präsidenten, Abd-Rabbu Mansur Hadi, wieder ins Amt zu bringen. In dem Bürgerkrieg im Jemen hungern den Vereinten Nationen zufolge sieben Millionen Menschen. Alleine eine Million Kinder sind durch Diphtherie gefährdert. Durch den seit 2015 dauernden Krieg ist das Gesundheitswesen zusammengebrochen. Mehr als 10.000 Menschen sind seit Kriegsbeginn gestorben, mehr als zwei Millionen wurden vertrieben.