US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch eine Rede zum Status von Jerusalem und dem Sitz der US-Botschaft in Israel halten. Das bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders.

Zuvor hatte Trump nach Angaben des Büros von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die palästinensische Führung informiert, "die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen". Auch der jordanische König Abdullah wurde in Telefonaten über Trumps Absicht in Kenntnis gesetzt. Unklar blieb, wann genau Trump den Umzug der US-Botschaft beabsichtigt.



Saudi-Arabien und Ägypten warnen vor Provokation

Der Chef der palästinensischen Terrororganisation Hamas, Ismail Hanija, hat eine Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem unterdessen als Überschreiten einer "roten Linie" bezeichnet. Eine solche Entscheidung der USA, die einer Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt von Israel gleichkäme, wäre eine "gefährliche Eskalation", schrieb Hanija in einem Brief an einflussreiche arabische und muslimische Persönlichkeiten.

Die Hamas hatte bereits vor einer dritten Intifada gegen Israel gewarnt und zu einem "Tag der Wut gegen die Besatzung" aufgerufen. Dieser solle am Freitag stattfinden.

Auch der saudi-arabische König Salman habe Trump vor diesem gefährlichen Schritt gewarnt, wie der staatliche saudi-arabische Fernsehsender Al-Echbarija berichtete. Die Verlegung der US-Botschaft würde Muslime "in der ganzen Welt provozieren" und sie in Wut versetzt, habe demnach König Salman zu Trump gesagt.

Der ägyptische Präsident, Abdel Fattah al-Sisi, führte ebenfalls ein Telefonat mit Trump. Darin habe al-Sisi den US-Präsidenten davor gewarnt, "die Lage in der Region nicht zu komplizieren mit Maßnahmen, die die Chancen für Frieden im Nahen Osten aufs Spiel setzen", sagte al-Sisis Sprecher. Er bekräftigte Ägyptens "fortbestehende Haltung zur Erhaltung des rechtlichen Status von Jerusalem im Rahmen internationaler Standards und relevanter Resolutionen der Vereinten Nationen".