Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind laut palästinensischem Gesundheitsministerium zwei Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Küstengebiet hatte die israelische Luftwaffe vier Standorte der radikalislamischen Hamas angegriffen, wie die israelische Armee mitteilte. Zwei Waffenfabriken, ein Waffenlager und ein Militärstützpunkt seien getroffen worden. Das Geschoss, das zu den zwei Toten führte, sei am Samstagmorgen in Nusseirat eingeschlagen, sagte die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Bereits am Freitag waren nach palästinensischen Angaben zwei weitere Menschen getötet worden.



Die Hamas rief am Samstag die Palästinenser erneut zu einem Aufstand (Intifada) gegen Israel auf. Hintergrund ist eine Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, der am Mittwoch in einem Alleingang Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hatte. Die Palästinenser wollen in dem von Israel annektierten Ostjerusalem die Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates ausrufen.



Anhaltende Unruhen in Palästinensergebieten

Trumps Entscheidung löste in den Palästinensergebieten Unruhen und Gewalt aus. Bei Zusammenstößen zwischen Schulkindern und israelischen Soldaten an der Grenze des Küstenstreifens wurde laut palästinensischem Gesundheitsministerium ein Junge verletzt. Die Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.



Am Freitagabend war eine Rakete aus dem Gazastreifen in der südisraelischen Stadt Sderot eingeschlagen. Nach einem Bericht der Tageszeitung Ha'aretz wurden Autos beschädigt, Verletzte gab es keine. Die israelische Raketenabwehr fing ein weiteres Geschoss ab, von einer dritten Rakete wurde zunächst kein Einschlag gemeldet.



1/9 In der Nähe von Nablus bringen sich Demonstranten vor Geschossen der israelischen Armee in Sicherheit. © Jaafar Ashtiyeh / AFP/Getty Images 2/9 Auch an diesem Grenzübergang zum Westjordanland stehen sich Palästinenser und israelische Sicherheitskräfte gegenüber. © Jaafar Ashtiyeh / AFP / Getty Images 3/9 Steine und brennende Autoreifen von der einen Seite. Tränengas und Gummigeschosse von der anderen. © Jaafar Ashtiyeh / AFP / Getty Images 4/9 An vielen Stellen setzen israelische Soldaten auch scharfe Munition ein – mit tödlichen Folgen. © Jaafar Ashtiyeh / AFP / Getty Images 5/9 Mit solchen brennenden Barrikaden wollen die Demonstranten anrückende Sicherheitskräfte zurückhalten. © Jaafar Ashtiyeh / AFP / Getty Images 6/9 Entlang der Grenze zum Gazastreifen sammeln sich immer wieder Protestgruppen, Steine fliegen auf die israelische Seite. © Amir Cohen/Reuters 7/9 In der Altstadt von Jerusalem setzen israelische Sicherheitskräfte einen der Protestler fest. © Ahmad Gharabli / AFP / Getty Images 8/9 Rauchschwaden über einem Checkpoint in Ramallah, kurz nachdem die israelische Armee dort Granaten mit Tränengas abgefeuert hat. © Abbas Momani / AFP / Getty Images 9/9 Die israelische Armee hatte diese Unruhen erwartet: Die Einheiten im Westjordanland, im Gazastreifen sowie in Jerusalem wurden massiv verstärkt. © Abbas Momani / AFP / Getty Images

"Die Raketen, die auf israelische Gemeinden abgefeuert wurden, sind ein schwerer Akt der Aggression", teilte die Armee mit. "Die Hamas ist verantwortlich für diese Angriffe, die das Leben von Zivilisten bedrohen, und alle Aktionen, die vom Gazastreifen ausgehen."



Trump ruft zur Mäßigung auf

Tausende Palästinenser waren nach den Freitagsgebeten in Jerusalem, dem Westjordanland und dem Gazastreifen auf die Straße gegangen. Vor allem Jugendliche verbrannten US-Flaggen und warfen Steine und Flaschen auf Soldaten. Angesichts der Proteste rief US-Präsident Donald Trump zu "Ruhe und Mäßigung" auf. Das teilte sein Sprecher Raj Shah an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One mit, die Trump am Freitagabend zu einer Veranstaltung nach Florida brachte. "Wir hoffen, dass die Stimmen der Toleranz die des Hasses übertönen", sagte Shah. Er betonte, dass Trump weiterhin eine "dauerhafte Friedensvereinbarung zwischen Israelis und Palästinensern" anstrebe.



30. Jahrestag der Ersten Intifada

Am heutigen Samstag will sich die palästinensische Führung in Ramallah treffen, nachdem Präsident Mahmud Abbas aus Jordanien zurückgekehrt ist. Auch die Arabische Liga befasst sich am Samstag in einer Dringlichkeitssitzung mit der umstrittenen Entscheidung der USA. Es wird erwartet, dass die Staatengemeinschaft bei ihrem Treffen in Kairo scharfe Kritik an Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels übt.



Symbolkraft könnte auch der heutige 30. Jahrestag des Beginns der Ersten Intifada entwickeln. Von 1987 bis 1993 verloren etwa 2.200 Palästinenser und 200 Israelis ihr Leben. Bei der sogenannten Al-Aksa-Intifada von 2000 bis 2005 wurden 3.500 Palästinenser getötet, mehr als 1.000 Israelis starben bei Anschlägen von Palästinensern. "Der gesegnete Aufstand heute hat zwei Botschaften gesendet", sagte Hamas-Chef Ismail Hanija. "Erstens unsere Ablehnung von Trumps Entscheidung und zweitens die hohe Bereitschaft, Jerusalem mit unseren Leben zu verteidigen."