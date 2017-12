Südkorea hält ein chinesisches Frachtschiff fest. Die südkoreanische Regierung vermutet, dass die Lighthouse Winmore Mineralölprodukte transportiert hat und dass das Öl heimlich auf ein nordkoreanisches Schiff umgeladen wurde. Der Frachter sei beschlagnahmt und inspiziert worden, als er am 24. November den südkoreanischen Hafen von Yeosu angefahren hatte, berichten südkoreanische Sender.

Im Oktober seien von dem Schiff schätzungsweise 600 Tonnen Mineralölerzeugnisse auf ein Schiff aus Nordkorea umgeladen worden, berichten die Sender. Ein Sprecher des Außenministeriums in Seoul bestätigte die Berichte. Eine UN-Resolution verbietet den Handel mit Nordkorea von Schiff zu Schiff. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap soll die Lighthouse Winmore etwa sechs Monate in Südkorea bleiben, bevor sie das Land wieder verlassen darf.

Schiff in Taiwan nicht angekommen

Das unter der Flagge Hongkongs fahrende Schiff wurde von der taiwanesischen Firma Billions Bunker Group gechartert. Am 11. Oktober sei das Schiff in Yeosu gewesen, um japanische Ölerzeugnisse aufzunehmen. Als Ziel des Schiffes sei Taiwan angegeben worden. Stattdessen seien die Ölprodukte jedoch in internationalen Gewässern auf das nordkoreanische Schiff Sam Jong 2 sowie drei weitere Schiffe umgeladen worden.

US-Präsident Donald Trump hatte der chinesischen Regierung vorgeworfen, die UN-Sanktionen zu unterlaufen. China wies den Vorwurf zurück. Dies stimme "nicht mit den Fakten überein", sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums in Peking. Man befasse sich aber mit den Berichten. Und tatsächlich sei das chinesische Schiff seit August in keinen chinesischen Hafen mehr eingelaufen. Peking erlaube seinen Bürgern und Unternehmen nicht, gegen UN-Resolutionen zu verstoßen.