In einem gemeinsamen Aufruf haben ehemalige Außenminister und Intellektuelle aus aller Welt zur Ächtung der neuen österreichischen Regierung und einem Boykott der österreichischen EU-Präsidentschaft aufgerufen. Europäische Minister sollten Minister der rechtspopulistischen FPÖ nicht empfangen, hieß es in dem Appell, den die Zeitung Le Monde veröffentlichte. Im zweiten Halbjahr 2018 übernimmt Österreich die EU-Ratspräsidentschaft.

"Wir wenden den Blick nicht ab: Dies sind die Erben des Nationalsozialismus, die in der neuen östereichischen Regierung an die Macht gekommen sind", schrieben die Unterzeichner und prangerten eine ihrer Meinung nach "schuldhafte Stille und Apathie" angesichts des Amtsantritts der FPÖ-Minister an. Unterschrieben hatten den Appell unter anderem der ehemalige französische Außenminister Bernard Kouchner, der spanische Ex-Außenminister Miguel-Angel Moratinos, Kanadas Ex-Premierministerin Kim Campbell, der Friedensnobelpreisträger José Ramos-Horta und die Unesco-Sonderbotschafter für Bildung über den Holocaust und die Verhinderung von Völkermorden, Beate und Serge Klarsfeld.

Begleitet von schwachen Protesten und Kritik hatte die österreichische Regierung aus der rechtskonservativen Volkspartei ÖVP und der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei FPÖ am 18. Dezember ihr Amt angetreten. Die FPÖ hat sechs Ministerposten, darunter die Ressorts Inneres, Verteidigung und Äußeres. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte an, die neue Regierung an ihren Taten messen zu wollen, und begrüßte deren Ankündigung, einen proeuropäischen Kurs zu verfolgen.



Eine erste Koalition von ÖVP und FPÖ hatte im Jahr 2000 noch heftigen gemeinsamen Protest der anderen EU-Staaten ausgelöst. Damals hatten sie ihre bilateralen Beziehungen zu Österreich stark eingeschränkt.