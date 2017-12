Österreich bekommt einen Kanzler, der etwa so weit rechts von seiner Parteifreundin Angela Merkel zu stehen scheint, wie Wien von Berlin entfernt ist. Der neue Vizekanzler Strache umgibt sich mit umstrittenen Figuren wie Marine Le Pen oder Geert Wilders. Der Verteidigungsminister publizierte in der rechtsradikalen Zeitschrift Aula, der Innenminister schrieb als Parteisekretär Reime auf Plakate wie "Daham statt Islam" oder "Mehr Mut für unser Wiener Blut, zu viel Fremdes tut niemandem gut".

Österreich stehen fünf Jahre rechtskonservative Politik bevor. Rechtsextremes findet sich im Regierungsprogramm aber nicht. Die Konservativen und Strache selbst, so scheint es, haben den rechten Rand der FPÖ im Griff. Der Kurs in der Migrationspolitik wird weiter verschärft. Der war aber auch schon unter der großen Koalition alles andere als weltoffen.

So düster die Lage für das Ausland und politische Gegner im Land erscheinen mag, die österreichische Demokratie könnte genau diese Regierung gebraucht haben. Um das zu verstehen, muss aber zuerst eine andere Frage beantwortet werden. Wie konnte es nur so weit kommen?

Wie Kurz vielleicht doch wieder in die Mitte steuern könnte

Man kann die Situation in Österreich mit Turbulenzen in einem Flugzeug vergleichen. Die meisten Menschen haben ein mulmiges Gefühl, wenn es in der Luft zu wackeln beginnt. Österreich wurde in den vergangenen Jahren immer wieder ordentlich durchgeschüttelt, zuerst die Finanz-, dann die Eurokrise, mehr und mehr Arbeitslose, der Flüchtlingsandrang, die Krise der EU, Terroranschläge. All das in einem traditionell nach innen gerichteten Land, das Probleme gerne auf das Ausland und die Ausländer schiebt.

Wer sich in so einer Situation nicht auf den Piloten verlassen kann, gerät leicht in Panik. Österreich wurde lange Zeit von Menschen gesteuert, denen fast niemand im Land etwas zutraute. Sie ließen es zu, dass sich Angst und Pessismisus breitmachten.



Zwei Szenarien zur Zukunft Österreichs

Unter Sebastian Kurz' Vorgängern an der Spitze der Christlichsozialen war einer uninspirierender als der andere. Die ehemalige Nummer zwei von Wolfgang Schüssel, der Neffe eines mächtigen ÖVP-Landeshauptmanns, ein ruhiger niederösterreichischer Landesbeamter und ein ewiger Wirtschaftskämmerer. Kanzler war über acht Jahre der Sozialdemokrat Werner Faymann, dem kaum jemand in Österreich nachtrauert. Nicht, weil er ein so schlechter Kanzler gewesen wäre, sondern weil seine große Koalition mit der ÖVP unfassbar unprofessionell agierte und sich über viele Jahre ständig öffentlich zankte.

Faymanns Nachfolger, Christian Kern, hatte durchaus ein ruhiges Händchen; Kurz, der in seiner Regierung Minister war, setzte aber wieder alles daran, ihn zu untergraben. Der taktisch geschicktere und skrupellosere der beiden setzte sich durch.

Und jetzt? Es gibt zwei Szenarien für die Zukunft des Landes.

In der positiven Version bringt Kurz mit seinem politischen Talent das Land zur Ruhe; er zeigt, dass er nicht nur Macht, sondern Veränderung will und macht die langweilige ÖVP zu einer modernen Partei rechts der Mitte, die jede Demokratie braucht.