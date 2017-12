Das Leben des Journalisten Ali Ferus hat seine nächste kafkaeske Wendung weitgehend unbemerkt genommen, übertönt vom Lärm über das russische Doping und den Ausschluss von den Olympischen Spielen. Ali Ferus sitzt in einem Moskauer Abschiebegefängnis. Er hat fürchterliche Angst.

Ferus arbeitet für die regierungskritische Zeitung Nowaja Gaseta. Er setzt sich für Menschenrechte ein, schreibt über das Leben illegaler zentralasiatischer Migranten in Russland, die Rechte von Homosexuellen sind ihm wichtig. Obwohl in Russland und Usbekistan aufgewachsen, besitzt er keinen russischen Pass. Der usbekische war ihm vor Jahren gestohlen worden – er hatte keine Chance, einen neuen zu beantragen.



Dafür hätte er nach Usbekistan reisen müssen, dort aber war er vor Jahren verhaftet und gefoltert worden, so sagt er, da er kein Spitzel sein wollte. Ferus floh schließlich nach Russland, verließ seine Frau, lebte fortan offen schwul, nahm seinen jetzigen Namen an und begann in Moskau als Journalist zu arbeiten. Im Sommer nahm ihn die Polizei fest, die Polizisten, meint Ferus, hätten auf ihn gewartet.



Ein Moskauer Gericht verfügte eine Abschiebung nach Usbekistan, da Ferus gegen russische Migrationsgesetze verstoßen habe. Woraufhin der noch im Gericht versuchte, mit dem Kugelschreiber seine Pulsadern aufzuschlitzen. In einer Eilentscheidung untersagte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bis zu seiner Urteilsfindung die Abschiebung – in Usbekistan müsste er mit Gefängnis, Folter oder gar dem Tod rechnen. In dreifacher Hinsicht: als Menschenrechtler, Homosexueller und Regierungskritiker.



Seither wird nach einem Ausweg gesucht, Ali Ferus in ein anderes Land zu bringen, denn Asyl hatten russische Behörden ihm verweigert. Der Weg schien gefunden: Dank monatelanger stiller Diplomatie zwischen Russen, Deutschen und dem Roten Kreuz wurden die nötigen Ausreisedokumente für Ali Ferus beschafft. Nirgends stand, dass er nicht in ein anderes Land ausreisen dürfe, wieso also nicht Deutschland? Doch es kam anders.

Wieder und wieder werden Ausflüchte erfunden, warum Ali Ferus doch nicht freigelassen werden kann. Plötzlich werden Fristen, die niemand kennt, angeführt, oder Ferus wird spätabends ins Gericht gefahren und wegen angeblicher Arbeitsrechtverstößen zur Geldstrafe und erneuter Abschiebung verurteilt – die dann ausgesetzt wird.