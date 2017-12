Einer der acht türkischen Soldaten, die nach dem gescheiterten Militärputsch im Juli 2016 per Helikopter nach Griechenland geflohen waren, hat dort Asyl erhalten. Der Mann sei Copilot eines der Hubschrauber gewesen, hieß es aus Justizkreisen. Das für Asylverfahren zuständige Gremium habe ihm am Freitagabend Asyl gewährt.

Nach einem Bericht des griechischen Fernsehsenders Skai hatten Richter in letzter Instanz entschieden, dass für den Betroffenen ein faires, den Menschenrechten entsprechendes Verfahren nicht gewährleistet sei, sollte er in die Türkei ausgeliefert werden. Außerdem deute nichts darauf hin, dass der Mann an dem Putschversuch in seiner Heimat beteiligt gewesen sei.

Die Asylverfahren der anderen sieben Männer sind noch nicht abgeschlossen. Über sie werde in den kommenden Wochen entschieden, hieß es aus Justizkreisen.

Türkische Regierung warnt vor Belastung der Beziehungen zu Athen

Das türkische Außenministerium reagierte verärgert. Die Entscheidung werde diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland belasten. Griechenland habe mit seiner Entscheidung erneut bewiesen, dass es Putschisten Schutz gewähre, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. In der Vergangenheit hatte die Türkei wiederholt die Auslieferung der geflüchteten Soldaten gefordert.



Im Mai dieses Jahres hatte der oberste griechische Gerichtshof die Anträge allerdings abgelehnt und bei seiner Begründung auf die Menschenrechtslage in der Türkei verwiesen. Anfang Dezember jedoch sagte Recep Tayyip Erdoğan während eines Besuchs in Athen, der griechische Regierungschef Alexis Tsipras habe ihm die Auslieferung der acht Soldaten zugesichert. Außerdem stellte Erdoğan die türkisch-griechische Grenze in Frage, was die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter belastete.

Seit dem Putschversuch vom Juli 2016 geht die türkische Führung gegen politische Gegner vor. Mehr als 50.000 Menschen, unter ihnen auch deutsche Staatsbürger und mehr als 150 Journalisten, sind derzeit inhaftiert. Mehr als 140.000 Beschäftigte wurden entlassen. Unter ihnen sind Militärs, Richter und Lehrkräfte.