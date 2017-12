Die griechische Regierung will die acht türkischen Soldaten, die nach dem Putschversuch 2016 in der Türkei in Griechenland Asyl beantragt hatten, laut einem Sprecher nicht an die Türkei ausliefern. Dies gelte unabhängig dessen, ob sie in Griechenland Asyl bekommen oder nicht, teilte der Regierungssprecher mit.

Zuvor hatte die griechische Regierung mitgeteilt, sie wolle einem der Soldaten die bereits erteilte Asylerlaubnis entziehen. Man habe bei der griechischen Asylbehörde beantragt, die Entscheidung außer Kraft zu setzen, teilte das Büro von Ministerpräsident Alexis Tsipras mit. Tsipras hatte bereits im Vorfeld gesagt, dass Straftäter des gescheiterten Putsches in Griechenland nicht willkommen seien.

Die Asylbehörde hatte am Freitagabend dem Co-Piloten des Hubschraubers Asyl gewährt. Die zuständigen Richter hatten in letzter Instanz entschieden, dass für den Betroffenen in der Türkei ein faires, den Menschenrechten entsprechendes Verfahren nicht gewährleistet sei. Außerdem deute nichts darauf hin, dass der Mann an dem Putschversuch beteiligt gewesen sei. Die Asylverfahren der sieben anderen Soldaten sind noch nicht abgeschlossen.

Das türkische Außenministerium verurteilte die Erteilung der Aslyerlaubnis. Die Entscheidung sei politisch motiviert, hieß es aus dem Ministerium. Sie zeige "ein weiteres Mal, dass Griechenland ein Land ist, das Putschisten schützt und sie mit offenen Armen empfängt".

Die acht türkischen Soldaten waren im Juli 2016 während des gescheiterten Putschversuchs in der Türkei mit einem Militärhubschrauber nach Griechenland geflohen und hatten Asyl beantragt. Ankara fordert ihre Auslieferung. Der höchste griechische Gerichtshof hatte die Auslieferungsanträge der Türkei jedoch mit Verweis auf die dortige Menschenrechtslage abgewiesen.