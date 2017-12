Es sind höchst ungewöhnliche, gar verstörende Szenen, die sich am Donnerstag im Präsidentenpalast zu Athen vor laufenden Kameras abspielen. Die Gesichter aller Anwesenden wirken wie versteinert. Griechenlands Präsident Prokopis Pavlopoulos starrt auf den Boden, während sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdoğan ausspricht, was niemand der Griechen im Saal hören will: Erdoğan fordert eine Änderung des Vertrags von Lausanne, der die Grenzen der beiden Nachbarländer seit 1923 festlegt – die Grenzen, um die beide Völker und einstige Feinde über Jahrhunderte in Kriegen gestritten haben.

Schon einen Tag vor seinem symbolträchtigen Besuch in Athen, dem ersten eines türkischen Präsidenten seit 65 Jahren, hatte Erdoğan in einem Interview seine Forderung formuliert und damit die griechische Seite aufgebracht. Es brauche eine "Modernisierung" des Vertrags von Lausanne, sagte er, sprach dabei aber nicht den direkten Grenzverlauf an. Es gehe ihm vielmehr um die Rechte der türkischen Minderheit in Thrakien, der nordöstlichen Provinz Griechenlands an der Grenze zur Türkei. Prokopoulos nahm einen Tag später diese Äußerung Erdoğans zum Anlass, den türkischen Präsidenten direkt darauf anzusprechen. "Dieser Vertrag ist für uns nicht verhandelbar. Er erfordert weder eine Revision noch eine Aktualisierung", sagte Pavlopoulos. Der Dialog zwischen den Präsidenten wurde zum Eklat.

Dabei hat Erdoğan den eigentlichen Tabubruch vor längerer Zeit eingeleitet. Lausanne sei kein heiliger Text, hatte Erdoğan bereits Ende 2016 in Bezug auf die griechischen Ägäis-Inseln vor der türkischen Küste gesagt: "Das waren unsere Inseln. Dort sind unsere Moscheen." Für Griechenland stellten diese Äußerungen eine ultimative Provokation dar, schließlich geht es um nationales Territorium, das Erdoğan hier zur Disposition stellt. International aber wurden die Äußerungen des Präsidenten immer wieder als innenpolitisches Manöver gedeutet. Erdoğan wolle mit nationalistischen Tönen von den eigenen Problemen, etwa mit den Kurden, ablenken und die Menschen hinter sich versammeln. In Athen jedoch war man durchaus beunruhigt, schließlich hatte sich zuletzt auch die militärische Lage in der Ägäis alles andere als positiv entwickelt.



Dogfights über der Küste

Provokationen zwischen türkischen und griechischen Militärjets sind im Luftraum über den Inseln der Ägäis seit Jahrzehnten üblich. In diesem Jahr aber haben die Grenzüberschreitungen in Luft und auf See zugenommen, sie gehen über das bekannte Maß hinaus. Jedes Mal, wenn ein türkischer Jet in den griechischen Luftraum eintritt, steigen griechische Maschinen auf und es spielen sich sogenannte Dogfights ab, in denen sich die Flieger wie Hunde umkreisen, bis einer die Oberhand gewinnt. Dazu kommt es überhaupt erst, weil der Grenzverlauf zwischen Griechenland und der Türkei selbst eine Frage der Interpretation von Internationalem Recht ist. Die Regierung in Ankara erkennt ein Seerechtsabkommen der Vereinten Nationen von 1994 nicht an, in dem das Hoheitsgebiet von Küstenstaaten auf dem Meer erweitert wurde.

Die Irritationen um den Grenzverlauf und die Äußerungen Erdoğans kommen zu einer Zeit, in der man eigentlich dachte, die Jahrhunderte alte Feindschaft der beiden Nato-Länder sei allmählich überwunden. Denn seit 1999 befinden sich die beiden Länder in einem Prozess der Annäherung – auch über eine gezielte Förderung der Wirtschaftsbeziehungen. Für Griechenland ist die Türkei eines der wichtigsten Exportländer, das Handelsvolumen steigt seit Jahren, 2016 lag es bei etwa 2,3 Milliarden Euro. Auch in der Zypern-Frage, die die Beziehungen seit den siebziger Jahren belastet, ging es bis zum Sommer dieses Jahre voran. Dann endeten die Verhandlungen erneut ohne Ergebnis, doch die Europäische Union und die Vereinten Nationen haben die Gespräche noch nicht aufgegeben.

Zu den alten Konflikten hat sich in jüngster Zeit jedoch eine Reihe neuer Probleme gesellt. Die Türkei hatte sich zuletzt immer wieder beschwert, dass Beteiligte des gescheiterten Militärputschs in der Türkei von Juli 2016 angeblich in Griechenland Zuflucht fänden. Besonders brisant ist der Fall von acht Militärangehörigen, die nach dem Putschversuch in einem Hubschrauber nach Griechenland geflohen waren. Erdoğan beklagte, Tsipras habe deren Auslieferung an die Türkei versprochen, doch sei dies noch immer nicht geschehen. Wenn die Frage in den Händen der Justiz bliebe, werde es kein Ergebnis geben, so der türkische Präsident.