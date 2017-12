Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin kandidiert bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr für eine vierte Amtszeit. Das kündigte er vor Arbeitern in einer Autofabrik in der Wolgastadt Nischni Nowgorod an. "Ich bin sicher, dass alles gut ausgehen wird", sagte Putin. Er könne keinen besseren Platz und besseren Augenblick finden, um seine Kandidatur bekannt zu geben.

Seine erneute Kandidatur war erwartet worden. Sein Sieg bei den Präsidentschaftswahlen gilt als sicher. Absehbare Gegenkandidaten sind wie bei den vorherigen Wahlen der Rechtspopulist Wladimir Schirinowski, der Kommunistenführer Gennadi Sjuganow und der Liberale Grigori Jawlinski von der Partei Jabloko.

Im Oktober hatte auch die regierungskritische Journalistin Xenia Sobtschak ihre Kandidatur angekündigt; sie machte am Mittwoch ebenfalls in Nischni Nowgorod Wahlkampf. Die 36-Jährige sagt, sie stehe für einen echten politischen Wettbewerb und sei die "Kandidatin gegen alle". Alle Gegenkandidaten gelten aber als chancenlos. In Umfragen ist Putin mit Abstand der beliebteste Politiker.

Fast so lang im Amt wie Stalin

Putin war bereits zwischen 2000 und 2008 russischer Staatschef. Danach ist nach der russischen Gesetzeslage keine weitere Amtszeit möglich. Daraufhin wurde er zunächst Ministerpräsident, Staatschef wurde danach der jetzige Regierungschef Dimitri Medwedew. Der trieb in seiner Zeit im Kreml eine Verfassungsänderung voran, die die Amtszeit des Präsidenten von vier auf sechs Jahren verlängerte.



Vier Jahre später tauschten Medwedew und Putin wieder die Ämter. Sollte Putin die Wahl im März gewinnen, wäre er 72 Jahre alt und nach dem Diktator Josef Stalin der am längsten regierende Herrscher im Kreml.