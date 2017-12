Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA, Michael Flynn, ist von der US-Justiz formell der Falschaussagen zu seinen Russland-Kontakten beschuldigt worden. Dies geht aus einem Dokument des Sonderermittlers Robert Mueller hervor. Flynn bekannte sich bei einer Gerichtsanhörung am Freitag schuldig.

In der Anklage geht es darum, dass Flynn behauptet hatte, bei einem Treffen mit dem damaligen russischen Botschafter in den USA nicht über Sanktionen gesprochen zu haben. Flynn habe zum Inhalt dieser Telefonate wissentlich "falsche, fiktive und betrügerische Erklärungen" abgegeben, heißt es in Muellers Dokument. Demnach hatte Flynn entgegen den Tatsachen behauptet, die russische Regierung nicht um milde Gegenmaßnahmen auf die Sanktionen von US-Präsident Barack Obama gebeten zu haben.



Flynn ist eine der zentralen Figuren in der Untersuchung von FBI-Sonderermittler Mueller über die mutmaßliche Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl und mögliche Kontakte von Trumps Wahlkampfteam nach Moskau. Im Februar war er nach nur drei Wochen im Amt wegen dubioser Kontakte zum russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, zurückgetreten. Seither steht Flynn immer wieder in der Kritik. Unter anderem kam ans Licht, dass er als Berater für einen türkischen Geschäftsmann tätig war, der wiederum Verbindungen zur Regierung in Ankara hatte. Seine Einnahmen durch die Dienste führte Flynn teilweise nicht in Dokumenten für das Weiße Haus auf.



Im Zuge von Muellers Ermittlungen waren bereits Trumps früherer Wahlkampfleiter Paul Manafort und dessen Vertrauter Rick Gates unter Hausarrest gestellt worden. Ein früherer außenpolitischer Berater von Trumps Wahlkampfteam bekannte sich früherer Falschaussagen gegenüber dem FBI schuldig und kooperiert mit den Ermittlern.