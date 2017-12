Syrische Rebellengruppen und Oppositionelle lehnen die von Russland geplante Friedensverhandlung in Sotschi ab. Die russische Regierung wolle lediglich die von den UN vermittelten Gespräche in Genf umgehen, hieß es in einer Erklärung, die Dachorganisationen der politischen Opposition und 40 Rebellengruppen unterzeichneten.



Die Rebellen kritisieren, dass Russland verlange, die Opposition solle nicht mehr den Rücktritt von Präsident Baschar al-Assad fordern. Gleichzeitig mache Russland als wichtigster Verbündeter Assads aber keinen Druck, damit dieser den Weg zu einer echten Lösung des Konflikts bereite.

"Die Russen versuchen (…) der syrischen Bevölkerung ihre Bedingungen aufzudrängen", sagte der Oppositionssprecher Ahmed Ramadan. Am Gefährlichsten sei, dass die russische Regierung ihre bereits ausgearbeitete Verfassung für das Land durchsetzen wolle. Die Unterzeichner wollen an den UN-Verhandlungen in Genf festhalten. Zu den Unterzeichnern gehörten unter anderem die radikale Gruppierung Ahrar al-Sham sowie mehrere Fraktionen der Freien Syrischen Armee.



Russland, die Türkei und der Iran wollen den sogenannten Kongress der Völker Syriens vom 29. bis zum 30. Januar in der südrussischen Stadt Sotschi abhalten. Vertreter syrischer Gruppen sollen dort über eine Nachkriegsordnung verhandeln. Der Kongress geht auf die Initiative Russlands zurück. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, sagte, er werde prüfen, ob die Gespräche in Sotschi die der UN voranbringen könnten.

Russisches Militär soll in Syrien bleiben

Russland und der Iran sind Verbündete des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, die Türkei unterstützt die Rebellen. Die türkische Regierung möchte jedoch nicht, dass die syrisch-kurdische Partei PYD eingeladen wird, die ein Viertel des syrischen Territoriums kontrolliert. Die Türkei sieht sie als Verbündete der verbotenen türkischen Arbeiterpartei PKK. Die PYD forderte jedoch, bei den Gesprächen dabei zu sein.

Russland hatte gemeinsam mit dem Iran und der Türkei schon Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana abgehalten und über Ägypten ebenfalls versucht, Verhandlungen zwischen syrischer Regierung und gemäßigter Opposition anzustoßen. Neben den Genfer Gesprächen sind die Verhandlungen in Sotschi damit das vierte Format.

Russland unterstützt seit September 2015 die syrische Regierung militärisch im Krieg. Zuletzt hatte der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, einige Truppen wieder abzuziehen. Das russische Militär soll jedoch dauerhaft in Syrien bleiben. Am Dienstag stimmte nach der Staatsduma auch der Föderationsrat, das Oberhaus des Parlaments für eine Verlängerung des Pachtvertrags für den russischen Marinestützpunkt im syrischen Hafen Tartus für weitere 49 Jahre.