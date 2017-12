Der in Deutschland mutmaßlich entführte vietnamesische Ex-Funktionär Trinh Xuan Thanh sowie weitere 21 ranghohe Ölmanager sind in dem südostasiatischen Land wegen Korruption und anderer Straftaten angeklagt worden. Der Prozess gegen sie soll im Januar beginnen. Das gab die Staatsanwaltschaft des kommunistischen Landes bekannt und bestätigte damit frühere Berichte staatlicher vietnamesischer Medien.

Thanh wird vorgeworfen, als früherer Chef der Staatsfirma PetroVietnam Construction (PVC) unter anderem Staatsgelder in Millionenhöhe veruntreut sowie Schmiergelder kassiert zu haben. Er soll für Verluste von umgerechnet etwa 125 Millionen Euro verantwortlich sein. Seine deutschen Anwälte hingegen sehen ihn als "Opfer eines Machtkampfs innerhalb der KP" (Kommunistische Partei Vietnams).



Einem weiteren Angeklagten, dem früheren Politbüromitglied Dinh La Thang, wirft die Anklage unter anderem vor, als Chef des staatlichen Ölkonzerns PetroVietnam (PVN) Aufträge an die Tochtergesellschaft PVC ohne Ausschreibung vergeben und damit gegen die Vorschriften verstoßen zu haben.



Asylantrag in Deutschland

Thanh war 2016 nach Deutschland geflohen, um einem Prozess zu entgehen. In Deutschland hatte er sich um eine Anerkennung als Asylbewerber bemüht. Seine Anwälte behaupten, dass er niemals aus freien Stücken nach Hause zurückgekehrt wäre. Im schlimmsten Fall könnte der 51-Jährige zum Tode verurteilt werden – in Vietnam werden Todesurteile auch vollstreckt.



Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und dem kommunistischen Ein-Parteien-Staat seit Monaten. Nach Thanhs Verschwinden aus Berlin warf das Auswärtige Amt der Regierung in Hanoi vor, er sei aus Berlin entführt worden. Der vietnamesische Geheimdienst und die Botschaft in Berlin sollen an der Entführung mitgewirkt haben. Zwei vietnamesische Diplomaten mussten Deutschland deshalb verlassen. Zudem forderte das Auswärtige Amt eine "Entschuldigung". Vietnam wies dies zurück und sagte, Thanh sei freiwillig zurückgekehrt.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Vietnamese am 23. Juli in einem Berliner Park mit Gewalt in ein Auto gezerrt wurde. Einige Tage später tauchte er in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi auf, wo er seither inhaftiert ist. In einem TV-Auftritt behauptete Thanh, aus freien Stücken zurückgekehrt zu sein, um sich seiner Verantwortung zu stellen. Allerdings blieb unklar, unter welchen Bedingungen die Aussage zustande kam.