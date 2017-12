Er wolle die Wiederherstellung von "Amerikas Macht" vorantreiben, sagte Donald Trump im Weißen Haus, bei der Abzeichnung eines Gesetzes zur Aufstockung des Verteidigungshaushalts auf 700 Milliarden Dollar (knapp 600 Milliarden Euro). Die Aufstockung der Mittel für die Streitkräfte war eines seiner Wahlkampfversprechen.

Mit dem Etat soll unter anderem die Anschaffung von neuen Kampfjets, Schiffen und Panzern finanziert werden. Das Gesetz war zuvor vom Kongress auch mit Unterstützung aus den Reihen der oppositionellen Demokraten verabschiedet worden.

Allerdings ist noch unklar, wie die Zusatzausgaben für das Militär gegenfinanziert werden sollen. Trump appellierte an die Opposition, mit den Republikanern bei der Bereitstellung der Gelder zusammenzuarbeiten.



Die USA haben bereits mit rund 600 Milliarden Dollar das größte Verteidigungsbudget der Welt. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte im Zuge des Truppenabzugs in Afghanistan und im Irak die Militärausgaben gekürzt.



Auch verwies der Präsident noch einmal auf die Bombenexplosion in New York und forderte strengere Einwanderungsregeln.Trump sagte, der Attentäter habe wegen einer familiären Verbindung zu einem amerikanischen Bürger in die USA kommen können. Bei einem anderen kürzlich verübten Anschlag sei der Attentäter durch die Green-Card-Lotterie eingereist. Der Kongress müsse sich sofort der Sache annehmen, so der Präsident. Er versprach, dass die beiden Einwanderungsprogramme beendet würden.

Am kommenden Montag will der Präsident zudem eine neue Sicherheitsstrategie präsentieren, hieß es von Trumps Nationalem Sicherheitsberater H.R. McMaster. Die Ziele Trumps seien es, die US-Bürger zu schützen, ihren Wohlstand zu erhöhen, Frieden aus einer Position der Stärke heraus zu erhalten und den Einfluss der USA auszubauen. "Die Geopolitik ist zurück, und zwar mit voller Wucht", sagte McMaster.

In dem Strategiepapier will der US-Präsident demnach seinen Wunsch nach Zusammenarbeit mit anderen Staaten verankern, aber auch klar die Bedrohungen für die USA und deren Interessen benennen, seien es Staaten wie Russland oder China oder "Schurken-Regime" wie der Iran oder Nordkorea oder nichtstaatliche Terrorgruppen, sagte McMaste.

McMaster kritisierte zudem eine "Verwicklung Russlands in eine neue Form der Kriegführung". In den USA gehen derzeit mehrere Gremien dem Verdacht nach, Russland habe durch Hacken vertraulicher Daten die US-Präsidentenwahl beeinflusst.