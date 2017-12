Die Vertretungen der USA in der Türkei vergeben wieder Visa für türkische Staatsbürger. Die fast drei Monate währende Pause wurde nach Angaben der US-Botschaft in Ankara aufgehoben. Die türkische Botschaft in den USA teilte mit, die ihrerseits verhängten Gegenmaßnahmen ebenfalls zu beenden.

Anlass des Konflikts war, dass türkische Behörden Anfang Oktober zwei einheimische Mitarbeiter von US-Konsulaten in der Türkei verhaftet hatten. Mindestens einer der beiden wurde beschuldigt, das Netzwerk des im US-Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen unterstützt zu haben, dem die türkische Regierung Terror vorwirft. Die USA stoppten nach den Verhaftungen die Vergabe von Visa in ihren Vertretungen. Die türkische Regierung reagierte ihrerseits darauf, indem sie die Visavergabe an US-Staatsbürger stoppte. Die Türkei sieht in dem Prediger Gülen den Verantwortlichen hinter dem Putschversuch gegen die türkische Regierung im Sommer 2016.

Nun sind wieder beiderseitig Reisen möglich. Als Grund für ihren Schritt nannte die US-Botschaft in Ankara, die türkische Regierung habe zugesichert, dass es keine Ermittlungen gegen weitere lokale Mitarbeiter von US-Vertretungen im Land gebe. Außerdem sicherte die Türkei zu, die US-Behörden in Zukunft über eventuell bevorstehende Festnahmen zu informieren.



Trotz der Entscheidung, wieder Visa zu vergeben, bleibt ein Konflikt, wie es zur Auflösung des Streits kam. Die türkischen Behörden hätten bedeutende Zusagen gemacht, hieß es in der Mitteilung der USA. Dem widersprach die türkische Botschaft in Washington. Es sei seitens der Amerikaner nicht rechtens, zu behaupten, die Türkei habe Zusicherungen gemacht, und damit die Öffentlichkeit falsch zu informieren.

Im November hatte sich der Konflikt bereits etwas entspannt und beide Seiten hatten wieder Visavergaben in begrenztem Umfang zugelassen.