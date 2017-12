Die geplante Lieferung von US-Waffen an die ukrainischen Streitkräfte sorgt für neue Spannungen zwischen Russland und den USA. "Das ist ein großer Fehler", sagte die Föderationsratsvorsitzende Walentina Matwijenko in Moskau. Eine Lösung des Ukraine-Konflikts werde durch diesen Schritt nur erschwert, sagte die russische Politikerin.



Auch Russlands Vize-Außenminister Sergei Rjabkow warf den USA vor, den Konflikt weiter anzuheizen und warnte vor einem "neuen Blutvergießen" in der Ostukraine. Ein anderer russischer Vize-Außenminister, Grigori Karasin, beschuldigte die USA zudem, den Friedensprozess in der Region zu untergraben. Waffenlieferungen an die "Kriegspartei" in Kiew seien inakzeptabel, sagte er der russischen Nachrichtenagentur Tass. Eine Lösung des Ukraine-Konflikts sei nur durch "ehrliche und direkte" Verhandlungen der ukrainischen Zentralregierung mit den Rebellen möglich.

Die ukrainische Regierung hingegen zeigte sich erfreut über die Ankündigung einer Waffenlieferung. Laut dem ukrainischen Botschafter in den USA, Waleri Tschali, helfen die neuen Raketen dabei, den "Aggressor" in Schach zu halten.

Merkel und Macron fordern friedliche Lösung

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron richteten unterdessen einen gemeinsamen Appell an die Konfliktparteien in der Ostukraine. Diese sollten den vereinbarten Waffenstillstand einhalten, forderten Merkel und Macron in einer Erklärung.

Die Kanzlerin und der französische Staatschef kritisierten die "zuletzt stark gestiegene" Zahl der Verstöße gegen die Waffenruhe in der Ostukraine. Sie forderten die volle Umsetzung des Minsker Abkommens, das neben einem Waffenstillstand auch den Truppenrückzug sowie den Abzug schwerer Waffen von der Front vorsieht. "Es gibt keine Alternative zu einer ausschließlich friedlichen Lösung des Konflikts", sagten sie.



Das US-Außenministerium hatte zuvor angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte mit moderner Verteidigungstechnik zu beliefern. Dadurch solle die Ukraine dabei unterstützt werden, "ihre Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen und künftige Aggressionen abzuwehren" hieß es in der Erklärung. Laut Ministeriumssprecherin Heather Nauert ist dieser Schritt "gänzlich defensiv".

Einem Bericht des US-Senders ABC zufolge soll die Waffenlieferung mehr als 200 Anti-Panzer-Raketen enthalten, sie habe einen Wert von knapp 40 Millionen Euro. Darunter könnten auch Raketen des modernen Javelin-Systems sein.

Der US-Kongress hat bei Waffenverkäufen an andere Länder ein Mitspracherecht – eine Zustimmung dürfte jedoch wahrscheinlich sein. Senatoren wie der Republikaner John McCain drängen seit längerem darauf, die Ukraine mit Waffen auszurüsten. Auch Trumps Amtsvorgänger Barack Obama hatte Waffenlieferungen an die Ukraine erwogen, aber schließlich abgelehnt.

In Teilen der Ostukraine bekämpfen sich seit mehr als drei Jahren Regierungseinheiten und Separatisten, die von Moskau unterstützt werden. UN-Angaben zufolge waren bereits bis Dezember 2016 mehr als 10.000 Menschen in dem Konflikt getötet worden. Ein 2015 vereinbarter Friedensplan wurde bisher nur in Ansätzen umgesetzt. Beide Seiten hatten sich am Mittwoch auf eine Waffenruhe über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage geeinigt.