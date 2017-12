Noch einen Tag vor der Abstimmung sahen alle Umfragen und Experten einen sicheren Sieger für die Wahl im US-Bundesstaat Alabama: Roy Moore. Trotz der Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und dank prominenter Unterstützung aus dem Weißen Haus sahen viele den erzkonservativen Republikaner als neuen US-Senator in Washington. Umso größer sind Überraschung und Erleichterung bei vielen Kommentatoren, dass sich in diesem traditionell von Republikanern regierten Bundesstaat die Demokraten mit ihrem Kandidaten Doug Jones durchgesetzt haben.



Washington Post:

"DANKE, Alabama. In einem knappen Rennen hat sich der Bundesstaat dazu entschieden, der Nation die Würdelosigkeit eines mutmaßlichen Kinderschänders im US-Senat zu ersparen. (…) Der Sieg von Jones zeigt, dass auch eine noch so extreme Parteinahme ihre Grenzen hat. Sogar in einem so tiefkonservativen Staat wie Alabama widerstehen genug Wähler der Lüge, dass die Enthüllungen über Moore bloß die Fake-News feindlicher Medien sind. (…) Dank Alabama kann Amerika an diesem Morgen aufwachen und hoffnungsvoll sein angesichts des Anstands und der Würde ihrer Demokratie."

New York Times:

"Dieser Sieg ist ein Grund zum Feiern, ein Triumph für Anstand und gesunden Menschenverstand in einem Bundesstaat, der beides verloren zu haben schien – so sah es zumindest kurzzeitig aus. (…) Moores Wahlkampf war eine Schande für Alabama, einem der ärmsten Bundesstaaten in den USA. Dessen Bedarf nach gut bezahlten Arbeitsplätzen, nach Gesundheitsfürsorge, Bildung und einer funktionierenden Infrastruktur hat Moore fast komplett ignoriert. (…) Einige Republikaner beschrieben Moore als eine Art biblische Plage, die über sie gekommen ist. Dabei ignorieren sie, dass sie selbst eine Mitschuld tragen, indem sie sich an solche Extremisten binden. Moore wurde stets von einer Parteiführung unterstützt, die vor einer gemeinsamen und eindeutigen moralischen Haltung zurückschreckte."

Wall Street Journal:

"Dieses Ergebnis ist eine schmerzvolle Lektion für die Republikaner in Alabama. Es ist aber auch ein wertvoller Akt der Selbstreinigung für die Parteiführung in Washington. (…) Die gute Nachricht ist, dass Moores Niederlage ihre Chance erhöht, die Senatsmehrheit bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr zu halten. Längst hatten sich die Demokraten darauf vorbereitet, Moore als Synonym für sexuellen Missbrauch hinzustellen und die Wahlbeteiligung unter Frauen zu erhöhen. Republikanische Abgeordnete wären im Wahlkampf jeden Tag darauf angesprochen worden. (…) Roy Moore war eine politische Zeitbombe, die eines Tages gezündet hätte. (…) Seine Niederlage sollte eine Lektion für die Republikaner und Präsident Trump sein: Konservative Wähler sind tief in ihrem Inneren noch immer solche Wähler, die einen Kandidaten nach seinem Charakter beurteilen."

Fox News:

"Nach dieser strittigen Wahl gibt es nur eine unstrittige Wahrheit: Trump funktioniert nur für Trump. (…) Nachdem die Anschuldigungen gegen ihren Kandidaten publik wurden, entschied das Moore-Kampagnenteam, sich in ein Trump-Team zu wandeln: Sie sperrten Reporter für bestimmte Veranstaltungen, sie beschimpften und schikanierten die Presse, sie mischten die Fakten wie ein Kartenspiel. All dies funktionierte bei Donald Trump. Er konnte das. Aber Roy Moore ist nicht Donald Trump. (…) Und jetzt sitzt ein Demokrat für Alabama im Senat."

USA Today:

"Nach Wochen eines intensiven und bitteren Wahlkampfs haben die Wähler in Alabama endlich ihr Urteil über die politischen Ambitionen des Roy Moore gefällt (…). Jetzt ist es Zeit für ein anderes Urteil. Schließlich hatte Moore, einst Oberster Richter seines Bundesstaats, angekündigt, die Washington Post wegen Verleumdung zu verklagen. Jetzt, wo der Wahlkampf vorbei ist, kann Moore endlich beweisen, dass er nicht gelogen hat – weder über seine Vergangenheit noch über seine Pläne, seine Ehre wiederherzustellen. (…) Entweder neun Frauen entpuppen sich als schamlose Lügnerinnen oder eben Moore. Es ist Zeit, dies herauszufinden. Es ist Zeit für Moore, seine Versprechen einzulösen und seine Klage einzureichen."