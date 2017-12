US-Präsident Donald Trump will amerikanische Astronauten bald wieder auf den Mond schicken. Dem Präsidialamt zufolge Trump wird noch heute eine entsprechende Direktive unterzeichnen. Sie soll die Nasa zu einem innovativen Programm zur Erkundung des Weltraums beauftragen, um Amerikaner zurück zum Mond – und letztendlich auch zum Mars – zu entsenden. Seit 45 Jahren hat kein Mensch mehr den Mond betreten.



Die Pläne des amerikanischen Präsidenten teilte ein Sprecher des Weißen Hauses mit. Trump werde demnach die bemannte Raumfahrt der USA so verändern, dass die Nation die treibende Kraft in der Weltraumindustrie werde. So sollen neue Erkenntnisse aus dem Kosmos gewonnen und neue Technologien entwickelt werden.



Weitere Details gab die US-Regierung zunächst nicht bekannt. Zwar soll die neue Nasa-Superrakete SLS erstmals 2021 Astronauten Richtung Mond fliegen, doch bereits Anfang diesen Jahres hatte Trump gesagt, dass ihm dieser Termin zu spät sei. Experten hatten gewarnt, dass ein zu früher Termin gefährlich für die Astronauten sein könnte.



Als bislang letzter Astronaut war der Amerikaner Eugene Cernan im Dezember 1972 auf dem Mond. Er starb im Januar im Alter von 82 Jahren.