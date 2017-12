Zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahren reist ein ranghoher UN-Diplomat für Gespräche nach Nordkorea. Der Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten, Jeffrey Feltman, soll am Dienstag in Pjöngjang ankommen und sich für vier Tage in dem Land aufhalten. Dabei stehen Treffen mit Außenminister Ri Yong Ho und Vizeminister Pak Myong Guk sowie UN-Mitarbeitern auf dem Plan. Ein Gespräch mit Diktator Kim Jong Un ist nicht geplant.

Nordkorea habe den UN-Diplomaten im September am Rande der UN-Vollversammlung eingeladen, teilten die Vereinten Nationen mit. Feltman werde mit dem Außenminister und anderen Vertretern des Landes "Themen von gemeinsamen Interesse und gemeinsamer Sorge" besprechen. Zum letzten Mal war 2010 ein UN-Untergeneralsekretär in Nordkorea zu Gast.

In der vergangenen Woche hatte Nordkorea erneut eine Interkontinentalrakete getestet, die nach Angaben des Regimes das gesamte US-Festland treffen könne. Die USA forderten daraufhin andere Staaten dazu auf, ihre diplomatischen Beziehungen mit Nordkorea abzubrechen. Der UN-Sicherheitsrat beschloss in einer Dringlichkeitssitzung nach dem Raketentest aber keine neuen Strafmaßnahmen.

Die Spannungen in der Region hatten sich in den vergangenen Monaten verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen sowie im September eine Atombombe getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen hatte.