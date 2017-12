Der Demokrat Doug Jones hat überraschend die Nachwahl für einen Senatssitz im seit Jahrzehnten von Republikanern beherrschten Alabama gewonnen. Laut CNN und anderen Sendern kam Jones nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen auf 49,5 Prozent, während Moore 48,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinte.

Der Sieg des Demokraten stellt für US-Präsident Trump einen deutlichen politischen Dämpfer dar: Im Senat haben die Republikaner nun nur noch eine Mehrheit von zwei Sitzen. Roy Moore zählt zu Trumps Anti-Establishment-Bewegung. Sein Wahlkampflager hatte noch am Wahltag klar gemacht, dass Moore auch gegen das Parteiestablishment der Republikaner zu Felde zieht. Im konservativ geprägten Südstaat Alabama liegt der letzte Sieg eines Demokraten Jahrzehnte zurück. D



Thank you ALABAMA!! — Doug Jones (@GDouglasJones) December 13, 2017

Rückschlag für Trump

Der frühere Richter Moore war im Wahlkampf in die Schlagzeilen geraten, weil mehrere Frauen ihm öffentlich vorgeworfen hatten, er habe sich in den 70igern sexuell an ihnen vergangenen. Die Frauen waren damals noch Teenager. Eine von ihnen, ihren Aussagen zufolge erst 14. Zahlreiche republikanische Mitglieder des Senats hatten sich daraufhin von ihm distanziert. Aber auch zuvor hatte Moore bereits mit fragwürdigen Äußerungen, etwa gegen Homosexuelle, für Aufsehen gesorgt.

Die Niederlage in Alabama kommt in einer schwierigen Zeit für Präsident Trump. Seine Umfragewerte sind auf einem neuen Tief angelangt. Er hatte bis zuletzt sein ganzes Gewicht für den republikanischen Kandidaten in die Waagschale geworfen. Noch am Wahltag appellierte er an die Bürger in Alabama, Moore in die Washingtoner Kongresskammer zu wählen.



Congratulations to Doug Jones on a hard fought victory. The write-in votes played a very big factor, but a win is a win. The people of Alabama are great, and the Republicans will have another shot at this seat in a very short period of time. It never ends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2017

Moores Rivalen Jones hielt Trump unter anderem vor, "schwach" in der Verbrechensbekämpfung und im Vorgehen gegen die illegale Einwanderung zu sein. Nach dem Sieg gratulierte Trump per Twitter: "Glückwunsch an Doug Jones zu diesem hart umkämpften Sieg", schrieb der Präsident. Dass Wähler eigene Kandidaten auf den Stimmzettel schreiben konnten, hätte eine große Rolle gespielt. "Die Republikaner werden sehr bald wieder eine Chance auf diesen Sitz haben."



Die republikanische Mehrheit im US-Senat schrumpft damit auf nur noch eine Stimme zusammen. Dies macht große Gesetzesvorhaben, etwa die bevorstehende Steuerreform, für Trump deutlich schwieriger.