Die Türkei konzentriert sich bei ihrer seit Samstag andauernden Militäroffensive an der türkisch-syrischen Grenze offenbar nicht allein auf die kurdisch dominierte Region Afrin. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden auch andere Kurdengebiete angegriffen. Dazu zählt etwa die Stadt Kamischli im Nordosten Syriens, die demnach von der Türkei aus beschossen wurde. Nach türkischen Medienberichten hätten die in der Grenzprovinz Mardin stationierten Soldaten damit auf Beschuss von kurdischen Milizen aus Syrien reagiert. Eine Bestätigung von offizieller Seite erfolgte bisher nicht.

Erdoğan und Çavuşoğlu: weitere Kämpfe denkbar

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France 24 angekündigt, dass eine Ausweitung des Einsatzes denkbar sei: "Derzeit ist Afrin das Ziel, aber in der Zukunft könnten wir eine Operation in Manbidsch und auch im östlichen Teil des Euphrats beginnen." Auf die Frage, ob die USA dieses Vorgehen billigen würden, sagte Çavuşoğlu: "Ich muss mit niemandem übereinstimmen. Unsere Verpflichtung ist es, jede Bedrohung der Türkei zu beseitigen."



Auch ein Sprecher von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, gab am Dienstag bekannt, der Einsatz gehe weiter "bis die separatistische Terrororganisation von der Region vollständig gesäubert wird". Nur so sei gewährleistet, dass die rund 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge, die sich derzeit in der Türkei aufhalten, in ihr Heimatland zurückkehren könnten.



Tausende fliehen aus Afrin

Seit dem vergangenen Samstag greift die türkische Armee in der Region Afrin Stellungen der kurdischen YPG-Miliz, die von der Regierung in Ankara als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gilt, an. Die PKK ist in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft. Im Kampf gegen die Milizen des sogenannten "Islamischen Staats" traten die Kämpfer der YPG indes als Verbündete der USA auf und erhielten auch Waffen aus den Vereinigten Staaten, die nach Angaben eines Sprechers des Pentagon aber nur im Kampf gegen den IS eingesetzt werden sollen.

Nach Angaben der türkischen Armee sollen bereits zahlreiche Kämpfer der Kurdenmiliz YPG getötet worden sein. 260 "Angehörige von Terrororganisationen" seien "neutralisiert" worden, teilte der Generalstab in Ankara am Dienstagabend mit. Auch am vierten Tag gehe die Operation Olivenzweig wie geplant voran. Beobachter von Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, das bislang mindestens 23 Zivilisten ums Leben gekommen sind. Tausende Menschen flohen aus der umkämpften Enklave Afrin in umliegende Dörfer, bestätigte ein Sprecher der Vereinten Nationen. In der Region, die von der kurdischen YPG kontrolliert wird, leben mehr als 320.000 Menschen.

"Ein Offenbarungseid der Bundespolitik"

Die Offensive sorgt auch in Deutschland für Diskussionen, vor allem seit es Berichte gibt, dass die Türken auch deutsche Leopard-Panzer einsetzen. Politiker der Opposition forderten daraufhin ein Ende aller Rüstungsexporte an den Nato-Verbündeten. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht, geht nun darüber hinaus und verlangte von der Bundesregierung ein weiteres klares Zeichen: den Abzug der Bundeswehrsoldaten vom Nato-Stützpunkt im türkischen Konya. "Dass in Syrien jetzt deutsche Panzer, die an das islamistische Regime Erdoğans geliefert wurden, die Kurden in Syrien niederwalzen, ist ein Offenbarungseid der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik", sagte Wagenknecht.

Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Grünen, sprach sich für einen Stopp der Rüstungsexporte der Bundesregierung in die Türkei aus: "Spätestens mit den jüngsten Bildern aus Syrien, die nahelegen, dass deutsche Panzer unter türkischer Flagge gegen die kurdische Bevölkerung rollen, sollte doch der Groschen gefallen sein, dass die deutsche Türkeipolitik so nicht weitergehen kann", sagte er der Schwäbischen Zeitung.