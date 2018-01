In Wien haben nach Angaben der Polizei etwa 8.000 Menschen gegen den Akademikerball der rechten FPÖ demonstriert. "Lasst Nazis nicht regieren" und "FPÖ raus" stand auf ihren Bannern, außerdem warnten sie vor Rassismus und Sozialabbau. Zu den befürchteten gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es nicht. Die Demonstranten haben laut Polizei einige Feuerwerksraketen gezündet, ansonsten habe es keine Zwischenfälle gegeben. Die Polizei hatte 3.000 Einsatzkräfte und auch Wasserwerfer in Bereitschaft.



Der jährliche Ball galt lange als Vernetzungstreffen der europäischen Rechten, auch prominente Politiker wie Marine Le Pen oder Jörg Haider hatten regelmäßig teilgenommen. Dabei kam es immer wieder zu Zusammenstößen mit linken Demonstranten. Seit die FPÖ 2013 die Veranstaltung aber vom Wiener Korporationsring (WKR) übernahm, dem Zusammenschluss der "akademischen nationalliberalen Korporationen", und in dem Zuge auch den Namen änderte, gehen die Besucherzahlen zurück. Dennoch bleibt die Veranstaltung umstritten. Nach wie vor kommen etwa viele Burschenschafter aus ganz Europa.



Für Kontroverse hatte im Vorfeld des diesjährigen Balls ein Skandal um Nazi-Liedtexte der österreichischen Burschenschaft "Germania zu Wiener Neustadt" gesorgt. Deren ehemaliger Vizechef Udo Landbauer ist der aktuelle FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich. Der Text hatte die NS-Zeit verherrlicht und zum Judenmord aufgerufen. Landbauer selbst hat sich von dem Text distanziert seine Mitgliedschaft in der Burschenschaft ruhen lassen.

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der am Akademikerball teilnimmt, wollte auf der von 2.500 Gästen besuchten Veranstaltung daran erinnern, dass Antisemitismus in der FPÖ keinen Platz habe. Die Erinnerung an den Holocaust sei Verpflichtung und Verantwortung in Gegenwart und Zukunft. "Wer das anders sieht, soll aufstehen und gehen. Er ist bei uns nicht erwünscht", sagte Strache noch vor dem Ball.

Österreichs Justizminister Josef Moser (ÖVP) hat die vollständige Aufklärung der Affäre zugesichert. Die Vorgänge um das Buch seien "absolut widerwärtig" und "untragbar". Moser garantiere die Aufklärung des Skandals "zu tausend Prozent". Es müsse ausgeschlossen werden, dass "Rassismus und Antisemitismus nach wie vor in irgendeiner Weise im gesellschaftlichen Leben" stattfänden. Die Staatsanwaltschaft ermittele in der Lieder-Affäre bereits umfassend, sagte Moser weiter. Es habe Hausdurchsuchungen gegeben, am Freitag fänden erste Vernehmungen statt.