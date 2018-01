Führende Vertreter der Europäischen Union wollen einem Bericht zufolge im März mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zusammenkommen. Das Treffen stellt einen weiteren Versuch dar, ein besseres Verhältnis zwischen der EU und der Türkei zu schaffen, berichtet die Welt unter Berufung auf EU-Diplomatenkreise.

Die Europäische Union soll den Informationen nach durch Kommissionschef Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk, Parlamentspräsident Antonio Tajani und Bulgariens Regierungschef Bojko Borissow, dessen Land derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, vertreten werden. Zuletzt hatte sich die EU-Spitze im Mai 2017 am Rande eines Nato-Gipfels in Brüssel mit Erdoğan getroffen.

Im März wollten die Vertreter beider Seiten vor allem gemeinsame Interessen besprechen, heißt es in dem Bericht. Eine konstruktive Zusammenarbeit sei beispielsweise bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, in der Migrationspolitik, bei Energiefragen und beim Studentenaustausch im Rahmen des Erasmus-Programms denkbar. Möglich sei auch, dass der türkischen Regierung bei dem Treffen erneut drei Milliarden Euro für Flüchtlingsprojekte in der Türkei zugesagt würden.

Die türkische Regierung wird allerdings nicht bei dem Westbalkan-Gipfel im Mai dabei sein dürfen. "Anders als die Länder des Westbalkans wollen wir die Türkei derzeit nicht mit dem Thema EU-Erweiterung in Verbindung bringen", sagte dazu ein EU-Diplomat.

Nach einem Jahr voller Konflikte ist die Türkei derzeit bemüht, das Verhältnis zu ihren wichtigsten Handelspartnern in Europa zu normalisieren. Anfang Januar reiste Erdoğan bereits nach Paris, einen Tag später besuchte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu seinen deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) in Goslar.