In Krisen gehört es zu den ersten Aufgaben des UNHCR, dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, schutzbedürftige Menschen mit Wasser, Nahrung und Obdach zu versorgen – und sie zu registrieren. Das klingt zunächst nach Bürokratie, nach einer Nebensächlichkeit. Doch das Gegenteil ist der Fall.



Ohne einen Identitätsnachweis kann kein Kind die Schule besuchen, kein Erwachsener eine legale Arbeit bekommen, zum Arzt gehen, ein Telefon kaufen oder gar Land. Ohne legale Dokumente gelingt es niemandem, der Armut zu entfliehen. In den wohlhabenden Industrieländern sind Ausweispapiere eine Selbstverständlichkeit, und die meisten Bürger besitzen dazu noch Kreditkarten, Kundenkarten, Mitgliedsausweise, Führerscheine. Jeden Tag setzen sie diese ein.



Karl Steinacker arbeitet seit 30 Jahren bei den Vereinten Nationen. Seit 1992 war er für das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR unter anderem im Kongo, Sierra Leone und der Genfer Zentrale im Einsatz. Als Teamleiter für digitales Identitätsmanagement beschäftigt sich Steinacker mit der Frage, wie neue Technologien im internationalen Flüchtlingsschutz eingesetzt werden können. Zuvor war Steinacker Leiter von UNHCR in Niger.

Doch mehrere Hundert Millionen Menschen auf der Erde haben diese Möglichkeit nicht. Sie haben keine Dokumente, ihre Identität ist nie amtlich festgestellt worden. Das gilt auch für viele Flüchtlinge. Deshalb ist es so wichtig, sie zu registrieren. Und deshalb drängen sie, bei all ihrer Not, oft darauf, sich schnell registrieren zu lassen. Denn erst dann existieren sie für die staatlichen Stellen in den Asylländern und die Hilfsorganisationen. Dann haben sie Anspruch auf einen geregelten Aufenthalt, auf Wasser und Nahrung, auf medizinische Hilfe und auf Bildung – Anspruch, überhaupt wahrgenommen zu werden und nicht ignoriert.



Mehr als 65 Millionen auf der Flucht

Im digitalen Zeitalter funktioniert Identifikation nur noch digital. Papier ist die Ausnahme. Die nicht analoge Registrierung ist einfacher, verlässlicher, internationaler. Und vor allem: Sie ist machbar, wenn wir von Millionen Menschen in weniger entwickelten Regionen der Welt sprechen, denen schnell geholfen werden muss.



Wir leben in dramatischen Zeiten: Mehr als 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Zugleich erleben wir den Anbruch eines neuen digitalen Zeitalters. Wir spüren die Folgen des Wandels, und zugleich treiben wir ihn voran.



Die Digitalisierung muss auch denen zugutekommen, die praktisch nichts haben. Was wäre, wenn man Identitätspapiere digital speichern könnte und eine Person, die ihre Papiere in einem Kriegsgebiet verloren hat, würde sich im Asylland mit Zugriff auf die Cloud ausweisen? Oft gehen in Kriegs- und Krisengebieten Dokumente verloren, Standesämter und Schularchive in Flammen auf.



Wenn zusätzlich zu den traditionellen Methoden Onlinearchive, -daten und -bankkonten zur Wiederherstellung von Identitäten und Lebensläufen genutzt werden könnten, wäre das eine dramatische Verbesserung für die Situation von Millionen, vielleicht Hunderten Millionen Menschen. Oft zerreißt der Krieg Familien. Digitale Identitäten können helfen, getrennte Familien zusammenzuführen.