In einem offenen Brief an die britische Premierministerin Theresa May hat der Brexit-Minister David Davis Vorwürfe gegen die EU-Kommission erhoben. Die Kommission bereite Unternehmen auf einen harten Brexit vor und mache Großbritannien damit als Wirtschaftsstandort und -partner unattraktiv.



Davis wolle seinem Schreiben zufolge prüfen lassen, ob die EU-Kommission damit die Rechte Großbritanniens als Noch-EU-Mitglied verletze. Die Financial Times hatte Davis' Brief am Montag veröffentlicht, das Brexit-Ministerium bestätigte seine Echtheit.

Dem Minister gehe es unter anderem darum, dass die EU-Institutionen Unternehmen davon in Kenntnis gesetzt haben sollen, dass Großbritannien im Falle eines harten Brexit – eines Austritts Großbritanniens aus der EU ohne Übergangsphase – als Drittland zu betrachten sei. Die EU-Kommission stelle für den Fall, dass keine Brexit-Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien getroffen wird, Verträge infrage und verletze so britische Interessen. Dabei ziele die britische Regierung ja auf Handelsvereinbarungen und eine Übergangsperiode, erklärte Davis.

"Wir sind überrascht, dass Großbritannien überrascht ist"

Vertreter der EU-Kommission zeigten sich erstaunt über die Kritik und widersprachen der Darstellung des Brexit-Ministers: "Wir sind überrascht, dass Großbritannien überrascht ist, dass wir uns auf ein Szenario vorbereiten, welches von der britischen Regierung selbst angekündigt wurde", sagte ein Kommissionssprecher. Premierministerin Theresa May hatte betont, dass kein Ausstiegsabkommen mit der EU besser sei als ein schlechtes.

Die Austrittsverhandlungen gestalten sich schwierig, da Großbritannien eine Vereinbarung anstrebt, nach der es auch als Nicht-EU-Mitglied viele Vorteile des EU-Binnenmarkts nutzen kann. Die EU will zunächst eine klare Trennungsvereinbarung und dann über die künftigen Beziehungen beraten.