Im Streit um eine endgültige Lösung bei den Haushaltsverhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten hat US-Präsident Donald Trump Zugeständnisse bei der Einwanderungspolitik in Aussicht gestellt. Trump sagte, er denke darüber nach, jungen illegalen Einwanderern – den sogenannten Dreamern – nach zehn bis zwölf Jahren die US-Staatsbürgerschaft anbieten zu wollen. Er sei sehr zuversichtlich, dass eine Lösung für die Betroffenen des sogenannten Daca-Programms gefunden werden könne.



Im Gegenzug verlangte Trump, dass seiner Regierung 25 Milliarden Dollar für den Bau der geplanten Grenzmauer zu Mexiko bewilligt würden. Darüber hinaus forderte er weitere fünf Milliarden Dollar für Grenzsicherungsmaßnahmen. Die staatliche Unterstützung von Einwandererfamilien und die Vergabe von Visa durch das derzeitige Lotteriesystem sollten seiner Ansicht nach begrenzt werden.

Kompromiss sichert Finanzierung bis Februar

Das Weiße Haus kündigte einen Entwurf für ein rechtliches Rahmenwerk für die Einwanderung in die USA an. Dieser werde am kommenden Montag vorgestellt, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, mit. Ob darin auch eine Lösung zum Streit zwischen Demokraten und Republikanern über die "Dreamer" enthalten sein wird, sagte Sanders nicht.

Nach zähen Verhandlungen hatten sich Demokraten und Republikaner zu Wochenbeginn auf einen weiteren Zwischenhaushalt verständigt und damit die Haushaltssperre der Regierung beendet. Senat und Repräsentantenhaus verabschiedeten am Montagabend ein entsprechendes Gesetz. Die Haushaltssperre war nach Auslaufen des vorherigen Übergangsetats in Kraft getreten. Der nun verabschiedete Kompromiss soll die Finanzierung bis zum 8. Februar sichern.

Die Demokraten hatten zunächst darauf beharrt, bereits ihre Zustimmung zum Übergangshaushalt mit einem Abschiebeschutz für junge Migranten zu verbinden, die als Kinder illegal in die USA kamen. Die Republikaner erklärten aber, sie wollten nicht über Einwanderungsthemen verhandeln, bevor die Demokraten ihre Einwilligung in den Zwischenetat gegeben hätten.