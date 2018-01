Geht es nach dem österreichischen Vizekanzler und FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache, könnten Migranten künftig gezwungen sein, in Kasernen zu leben und ab einer bestimmten Uhrzeit dorthin zurückzukehren. In einem ORF-Interview sagte er, es könne sinnvoll sein "die eine oder andere leerstehende Kaserne zu nutzen". Es sei zu überlegen, in welchen Kasernen es "eine optimierte Nutzung" gibt und welche Kasernen noch nicht ausgelastet sind.

Weiterhin sagte er: "Es ist ja bereits in der Vergangenheit darüber diskutiert worden, ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben. Es braucht Ordnung, solange es ein offenes Asylverfahren gibt."



Die Opposition kritisierte Straches Vorstoß. Der Wiener SPÖ-Politiker Jürgen Czernohorszky bezeichnete den Vorschlag als "menschenverachtend". Die FPÖ sei von "Integrieren" gleich zu "Internieren" übergegangen.



Ein Offenbarungseid der ungustiösen Sorte. Die FPÖ, die "Integrieren" nie verstanden hat, geht gleich zu "Internieren" über. Wird sich Kurz und seine ÖVP distanzieren? Oder ist das jetzt der neue Stil? Er ist menschenverachtend. https://t.co/LKIHRdujkE — Jürgen Czernohorszky (@ChairNoHorseKey) 4. Januar 2018

Seit dem 18. Dezember reagiert in Österreich eine Koalition aus der konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ. Zu ihren Kernthemen gehört eine verschärfte Einwanderungs- und Asylpolitik. Im Regierungsprogramm Für unser Österreich verständigten sie sich auf eine "konsequente Verhinderung von Asylmissbrauch". Dazu gehören etwa drastische Leistungskürzungen, ein umfassendes Arbeitsverbot und starke Eingriffe in Persönlichkeitsrechte. Auch schlugen die Parteien vor, dass Geflüchtete bei der Einreise ihr gesamtes Bargeld und ihre Handys abgeben sollen. Mit dem Auslesen von Handydaten und Einträgen in sozialen Medien sollen die Behörden Reiserouten und Identitäten klären.