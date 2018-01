In Reaktion auf regimekritische Proteste im Iran hat die islamische Führung des Landes nun selbst landesweit Kundgebungen organisiert. Nach Angaben des Staatsfernsehens Irib gingen Zehntausende auf die Straße, um ihre Unterstützung für das System zu demonstrieren. Irib zeigte Live-Bilder von Kundgebungen in mehreren iranischen Städten. "Führer, wir sind bereit", skandierten die Menschenmengen darauf. Sie sollen sich in den Städten Ahwas, Kermanschah, Gorgan und anderswo versammelt haben. Auf den Fernsehbildern schwenkten sie iranische Flaggen und verurteilten auf ihren Schildern "Unruhestifter".



Die Protestteilnehmer hielten außerdem Bilder von Ajatollah Ali Chamenei hoch, dem geistlichen Oberhaupt des Iran, und sie riefen Slogans zu dessen Unterstützung. "Wir geben das Blut in unseren Adern für unseren Führer", war demnach zu hören. Es gab den den Berichten zufolge außerdem Ausrufe wie "Nieder mit den USA", "Nieder mit Saudi-Arabien" und "Nieder mit Israel". Chamenei hatte am Dienstag ausländische Kräfte beschuldigt, für die Eskalation der Proteste im Iran verantwortlich zu sein. "Die Feinde des Irans haben in den letzten Tagen den Unruhestiftern Geld und Waffen sowie politische Unterstützung zur Verfügung gestellt, um dem Iran zu schaden", sagte Chamenei.



Anders als Ajatollah Chamenei hatte Präsident Ruhani am Montag bei einer Krisensitzung im Parlament gesagt, es wäre ein Fehler, die Proteste nur als ausländische Verschwörung einzustufen. "Die Probleme der Menschen sind auch nicht nur wirtschaftlicher Natur, sie fordern auch mehr Freiheiten." Er kritisierte damit indirekt die Hardliner im Klerus, die seine Reformen blockieren.

"Es ist Schluss mit lustig"

Der iranische Generalstaatsanwalt Mohamed Dschafar Montaseri warnte Demonstranten am Dienstag. "Es ist Schluss mit lustig", sagte Montaseri nach Medienangaben. Justiz und Polizei würden konsequent gegen "Krawallmacher" vorgehen. Der Geheimdienst erklärte, einige Unruhestifter seien verhaftet und weitere identifiziert worden. Weitere seien "im Visier" der Ermittler.

Im Iran hatten in der vergangenen Woche landesweite Proteste begonnen, die sich zunächst gegen wirtschaftliche Missstände und schließlich gegen die iranische Führung richteten. 21 Menschen wurden bislang getötet, darunter 16 Demonstranten. Hunderte Menschen wurden festgenommen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Ilna wurden allein in der Hauptstadt Teheran in den vergangenen drei Tagen 450 Demonstranten festgenommen. Landesweit sollen es mehr als 1.000 sein.



Auch in der Nacht zum Mittwoch soll es nach Berichten in sozialen Medien zu Protesten in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten gegeben haben. Die Berichte und Videos lassen sich allerdings nicht unabhängig verifizieren. Die staatlichen Medien haben diese Proteste nicht bestätigt. Sie behaupten, dass es besonders in Teheran ruhig gewesen sei, und dass es landesweit weniger Proteste gebe. In der Provinz Albors westlich von Teheran gilt seit Mittwoch ein Versammlungsverbot.