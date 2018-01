Im Iran sind während der andauernden Proteste ein Polizist erschossen und drei weitere verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim und das Staatsfernsehen des Landes berichteten, kam es in der zentraliranischen Stadt Nadschafabad nahe Isfahan zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Ein Demonstrant habe dabei mit einem Jagdgewehr auf die Sicherheitskräfte geschossen, hieß es.

Bislang starben 13 Menschen während der Demonstrationen der vergangenen Tage, zehn davon in der Silvesternacht. Die Zahlen sind ein Indiz dafür, dass die am Donnerstag begonnenen Proteste zunehmend gewalttätiger werden. In Videos, die im Internet kursieren und von iranischen Medien gezeigt wurden, sind Demonstranten zu sehen, die Banken, Polizeiautos und Gebäude der islamischen Bassidsch-Miliz angreifen. Am Montag war das iranische Parlament zu einem Krisentreffen zusammengekommen.

Unklar ist, ob die Gewalt vorrangig von den Demonstranten ausgeht oder von der Polizei. Unabhängige Informationen über die Proteste gibt es kaum, eine neutrale Einschätzung zu ihrer Intensität ist daher schwierig.



In sozialen Medien behaupteten Nutzer, Polizisten hätten in Dutzenden Städten das Feuer auf Protestierende eröffnet. Von iranischen Behörden hieß es dagegen, man schieße nicht auf Demonstranten. Stattdessen hätten sich bewaffnete "Unruhestifter" und "Konter-Revolutionäre" unter die Protestierenden gemischt. Das Staatsfernsehen berichtete von maskierten Menschen, die in Tuyserkan öffentliche Gebäude angegriffen und angezündet hätten. Zudem habe es "verdächtige Schüsse" gegeben.

Das iranische Geheimdienstministerium teilte mit, die Anstifter der Unruhen seien identifiziert und einige von ihnen festgenommen worden. Insgesamt wurden nach Behördenangaben bislang mindestens 400 Demonstranten festgenommen.



"Das ist nichts"

Die Vorfälle lösten international Reaktionen aus. Die EU teilte mit, man erwarte, dass das Recht auf friedliche Demonstrationen und das Recht Meinungsfreiheit garantiert würden, sagte ein Sprecher. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte den Iran auf, die Versammlungsfreiheit zu respektieren.

US-Präsident Donald Trump teilte mit, das "großartige iranische Volk" sei seit vielen Jahren unterdrückt worden und hungere nach Essen und nach Freiheit. Die Zeit für einen Wandel sei gekommen, ergänzte Trump. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte: "Mutige Iraner gehen auf die Straße." Er hoffe auf einen Sturz der iranischen Führung, so Netanjahu.



Irans Präsident Hassan Ruhani spielte die Größe der Proteste herunter und sagte: "Das ist nichts." Kritik und Protest seien eine Gelegenheit, keine Bedrohung. Auf "Unruhestifter" und "Rechtsbrecher" werde das iranische Volk angemessen reagieren.



In der Silvesternacht hatten in mehreren Städten Tausende Menschen protestiert. In der iranischen Hauptstadt Teheran ging die Polizei nach Augenzeugenberichten mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstranten vor. Auch an den Tagen zuvor waren in mehreren iranischen Städten Menschen auf die Straße gegangen.



Der Protest richtete sich zunächst gegen gestiegene Preise für Grundnahrungsmittel wie Geflügel und Eier. Zunehmend kritisierten Demonstranten dann auch die iranische Regierung. Es sind die größten Unruhen seit der gewaltsam unterdrückten Protestbewegung gegen die Wiederwahl des damaligen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad 2009.