Iranische Sicherheitskräfte haben nach einem Bericht des staatlichen Fernsehens bewaffnete Demonstranten zurückgeschlagen. Die Demonstranten hätten versucht, Polizeiwachen und Militärstützpunkte einzunehmen, hieß es. Landesweit seien bei Protesten mehrere Menschen getötet worden.

Allein zehn Tote habe es bei Zusammenstößen am Sonntagabend gegeben, berichtete der Fernsehsender. Dabei hätten einige bewaffnete Demonstranten versucht, Polizeiwachen und Militärstützpunkte zu erobern, seien dabei aber auf Widerstand der Sicherheitskräfte gestoßen. In dem Bericht wurde nicht erwähnt, wo die Vorfälle passierten.

Die Demonstrationen begannen am Donnerstag in Maschhad und richten sich gegen jüngst gestiegene Preise für Grundnahrungsmittel wie Geflügel und Eier. Es sind die größten seit der umstrittenen Präsidentenwahl 2009. Mittlerweile haben sich die Proteste auf mehrere Städte ausgeweitet, die Teilnehmer erheben auch politische Forderungen.



Wasserwerfer und Tränengas

In der Silvesternacht gingen in mehreren Städten – auch in der Hauptstadt Teheran – Tausende auf die Straße. Nach Augenzeugenberichten griff die Polizei in verschiedenen Teilen Teherans mit Wasserwerfern und Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen. Demnach versuchten einige Teilnehmer der Demonstration unter anderem, Autos in Brand zu setzen. In den Städten Arak und Teheran wurden bisher insgesamt mehrere Hundert Demonstranten festgenommen.

Heute ist ein Krisentreffen im Parlament geplant, an dem Medienangaben zufolge auch Präsident Hassan Ruhani teilnehmen soll. Ruhani hat zuvor gesagt, die Menschen dürften zwar protestieren, die Öffentlichkeit sollte sich aber wegen der Demonstrationen nicht um ihre Sicherheit sorgen müssen. Die Regierung werde jene strafrechtlich verfolgen, die öffentliches Eigentum zerstörten oder Aufruhr in der Gesellschaft anstachelten. Ruhanis Innenminister äußerte sich ähnlich: Die Regierung werde die Konfrontation mit Menschen suchen, die das Internet missbrauchten und Gewalt verbreiteten.

Unterstützung aus Israel und den USA

Am Montag funktionierte auch das Internet im Iran wieder normal. Auch der am Sonntag gesperrte Messenger-Dienst Telegram, über den die Demonstranten Videos und Nachrichten austauschen, lief wieder. Da die iranischen Medien über die Proteste selbst kaum berichten, werden viele Berichte und Videos über soziale Netzwerke und andere Websites verbreitet.

Ein israelischer Minister wünschte den regierungskritischen Demonstranten im Iran viel Erfolg. Geheimdienstminister Israel Katz versicherte in einem Interview vom Montag gleichzeitig, sein Land habe mit den Massenprotesten der vergangenen Tage nichts zu tun. Israel mische sich nicht ein, wünsche dem iranischen Volk aber viel Erfolg im Kampf für Freiheit und Demokratie, sagte Katz. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump seine Unterstützung für die Demonstranten geäußert.