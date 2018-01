Carles Puigdemont will beim Obersten Gericht von Spanien eine offizielle Genehmigung erwirken, um sich am Dienstag vom katalanischen Parlament zum Regionalpräsidenten wählen lassen zu können. Das teilte Joseph Rull, Abgeordneter der Liste Gemeinsam für Katalonien, laut Nachrichtenagentur Europa Press mit. Wie genau die gerichtliche Genehmigung gestaltet sein soll, ließ Rull offen.

Der abgesetzte Chef der katalanischen Regierung reagiert damit auf ein Urteil des spanischen Verfassungsgerichts. Demnach darf sich ein Kandidat nur in Anwesenheit zum Regionalpräsidenten wählen lassen.



Puigdemont hält sich seit Herbst vergangenen Jahres im Exil in Belgien auf. Unter seiner Führung hatte das katalanische Parlament ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region von Spanien durchgeführt und eine vorläufige Erklärung dieser Unabhängigkeit abgegeben. Wegen des Vorwurfs der Rebellion droht Puigdemont in Spanien die Festnahme.

Aus diesem Grund wollte Puigdemont ursprünglich per Videoschalte an der Parlamentsdebatte am Dienstag teilnehmen. Die Zentralregierung in Madrid hatte gegen die erneute Kandidatur des Ex-Regionalchefs Beschwerde bei der Justiz eingereicht. Die Verfassungsrichter entschieden sich für eine Kompromisslösung, die eine Kandidatur Puigdemonts nicht gänzlich untersagte, seine Anwesenheit aber zur Bedingung machte.