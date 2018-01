Die spanische Zentralregierung hat den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont vor dem Versuch gewarnt, von seinem Brüsseler Exil aus zu regieren. In diesem Falle werde die Zentralregierung die direkte Kontrolle über die Region aufrechterhalten, sagte Ministerpräsident Mariano Rajoy in Madrid.



Das neugewählte Regionalparlament, in dem die Separatisten erneut die Mehrheit haben, kommt am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung zusammen. Bis Ende Januar soll es einen Regionalpräsidenten wählen. Puigdemonts Wahlliste wurde innerhalb des Lagers stärkste Kraft, er soll deswegen wieder Regionalpräsident werden. Er ist jedoch im Exil in Brüssel, da ihm in Spanien eine Festnahme droht – die spanische Justiz ermittelt gegen ihn wegen "Rebellion, Aufruhr und Unterschlagung öffentlicher Mittel" im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsrefendum.

Puigdemont müsse bei einer Amtseinführung in Barcelona "physisch" anwesend sein, sagte Rajoy am Montag vor Parteifreunden. "Man kann sein Amt nicht von Brüssel aus antreten." Sollte Puigdemont dies versuchen, werde seine Regierung eine solche "absurde Entscheidung" vor der Justiz anfechten. Außerdem werde der Artikel 155 der spanischen Verfassung in Kraft bleiben – mit diesem Artikel hatte Madrid im vergangenen Herbst die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen.

Puigdemont: Rajoy regiert auch aus dem Exil

Puigdemont reagierte mit einem ironischen Kommentar im Kurzbotschaftendienst Twitter: Rajoy regiere Katalonien von Madrid aus, dabei stelle dessen konservative Partei nur vier Abgeordnete in der Region im Nordosten Spaniens.

.@marianorajoy ha tret 4 diputats el #21D i continua governant Catalunya des de Madrid. Que sigui demòcrata i respecti la decisió del Parlament de Catalunya de restituir el @catalan_gov pic.twitter.com/hxji4sS3jt — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 15. Januar 2018

Puigdemont erwägt, sein Regierungsprogramm per Videoschaltung vorzutragen oder es durch einen Abgeordneten an seiner Stelle verlesen zu lassen. Die Zentralregierung hat bereits angekündigt, in diesem Fall vor das Verfassungsgericht zu ziehen.

Aus den Regeln der katalanischen Regionalversammlung geht nicht eindeutig hervor, ob ein abwesender Abgeordneter als Regierungschef kandidieren darf. Die katalanische Opposition, die gegen eine Abspaltung von Spanien ist, und Rajoys Regierung haben angekündigt, die Sache vor das spanische Verfassungsgericht zu bringen, falls die Abgeordneten über Puigdemont abstimmen.

Acht separatistische Abgeordnete haben sich aber abgesetzt oder sitzen im Gefängnis. Sie werden verdächtigt, mit Bestrebungen zur Abspaltung der Region von Spanien gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Andere ehemalige Kabinettsmitglieder Puigdemonts und Abgeordnete sind aus der Untersuchungshaft entlassen worden, gegen sie wird aber weiter ermittelt. Die meisten der Abgeordneten, gegen die ermittelt wird, haben versprochen, sich künftig an das Gesetz zu halten.

Das katalanische Regionalparlament hatte am 27. Oktober nach einem Referendum die Unabhängigkeit der Region ausgerufen. Die Zentralregierung in Madrid übernahm daraufhin die direkte Kontrolle über die teilautonome Region, setzte die Regionalregierung ab und setze Neuwahlen an.



Katalanenpartei wegen illegaler Finanzierung verurteilt

Unterdessen wurde Puigdemonts Partei wegen illegaler Parteienfinanzierung verurteilt und soll 6,6 Millionen Euro zurückerstatten. Laut einer Gerichtsentscheidung erhielt die Partei in der Vergangenheit diese Summe von dem Bauunternehmen Ferrovial – als "Gegenleistung für die garantierte Erteilung einer bestimmten Anzahl öffentlicher Aufträge".

Der Skandal war 2009 bekannt geworden und schadete dem Ansehen der seit Jahrzehnten in Katalonien regierenden Partei, die damals noch Demokratische Konvergenz (CDC) hieß. Um ihr Image aufzupolieren, benannte sie sich 2016 in Katalanische Europäische Demokratische Partei (PDeCAT) um.