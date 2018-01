Kampfpanzer - »Es darf nicht an Diktaturen und Regimes geliefert werden« Die Bundesregierung will die Entscheidung über Rüstungslieferungen an die Türkei der nächsten Regierung überlassen. Grünen-Politikerin Mona Neubaur fordert einen Exportstopp und neue Gesetze. © Foto: -/XinHua/dpa

Die geschäftsführende Bundesregierung will nach Worten von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wegen der Militäroffensive der Türkei im Norden Syriens keine Entscheidung mehr über heikle Rüstungslieferungen deutscher Waffenhersteller für den Nato-Partner fällen. Damit wird erst eine mögliche neue Regierung aus Union und SPD über die von Ankara gewünschte Nachrüstung von Leopard-2-Panzern befinden.

Gabriel sagte, die geschäftsführende Bundesregierung sei sich einig, "dass wir dem Ergebnis der laufenden Koalitionsverhandlungen nicht vorgreifen und mit der Beratung von kritischen Vorhaben bis zur Neubildung einer Regierung warten". Was die aktuellen Beratungen um Rüstungsexporte angehe, "so ist für die Bundesregierung klar, dass wir nicht in Spannungsgebiete liefern dürfen und dies auch nicht tun werden".

Nach einem Besuch seines türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu hatte Gabriel noch vor drei Wochen angekündigt, den türkischen Antrag auf eine Nachrüstung der Panzer wohlwollend prüfen zu lassen. Bei dem Treffen hatten die beiden Außenminister versucht, die Beziehungen zwischen den Ländern wieder zu verbessern.

Dann jedoch drang die türkische Armee am vergangenen Samstag mit Bodentruppen in die nordsyrische Provinz Afrin ein, um die mit den USA verbündete Kurdenmiliz YPG zu vertreiben. Ziel der Operation "Olivenzweig" ist nach den Worten von Ministerpräsident Binali Yıldırım die Einrichtung einer 30 Kilometer breiten Sicherheitszone.

Gabriel sagte, die Bundesregierung sei "sehr besorgt über den militärischen Konflikt im Norden Syriens". Gemeinsam mit Frankreich setze sich Deutschland dafür ein, eine weitere Eskalation zu stoppen, den humanitären Zugang zu ermöglichen und die Zivilbevölkerung zu schützen. "Das hat oberste Priorität." Allerdings müssten auch "die Sicherheitsinteressen der Türkei Beachtung finden".

Ankara betrachtet die YPG wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation. Zugleich ist die YPG mit den USA im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" verbündet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan rief seinen Amtskollegen aus den USA, Donald Trump, nach türkischen Angaben zum Rückzug der US-Truppen aus der nordsyrischen Region Manbidsch auf. Dies habe Erdoğan Trump in einem Telefonat am Mittwoch gesagt, teilte Außenminister Mevlüt Cavusoglu mit. Die Türkei hatte die USA vor einem militärischen Zusammenstoß in Nordsyrien gewarnt.

In dem Telefonat hätten Trump und Erdoğan ihre Differenzen über das türkische Eingreifen in Nordsyrien nicht ausräumen können. Erdoğan habe Trump aufgefordert, die Waffenlieferungen an die YPG zu stoppen, sagte ein türkischer Regierungsvertreter. Trump habe erklärt, die USA lieferten den Kurden keine Waffen und planten dies auch nicht.



Deutsche Panzer im Einsatz in Nordsyrien?

Bilder aus dem Konfliktgebiet Afrin legen nahe, dass die türkische Armee bei dem Einsatz gegen die YPG auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 vom deutschen Hersteller Krauss-Maffei einsetzt. Das hatte der Bundesregierung Kritik eingebracht. Mit der Kehrtwende reagierte die Regierung nun offenbar auf die türkische Militäraktion. Nach Spiegel-Informationen einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gabriel am Donnerstag auf die neue Linie, die der geschäftsführende Außenminister nun verkündete. Dass eine geschäftsführende Regierung langfristige Entscheidungen über Rüstungsgeschäfte der nachfolgenden ordentlichen Regierung überlässt, ist allerdings ohnehin üblich.

Auch die Lieferung von Waffen in andere Staaten der Krisenregion hatte zuletzt immer wieder zur Debatte gestanden. In der vergangenen Woche hatte die SPD dann einen Lieferstopp von Kriegsgütern an Länder durchgesetzt, die am Krieg im Jemen beteiligt sind, etwa Saudi-Arabien. Nach ARD-Informationen hatte die große Koalition in den vergangenen vier Jahren insgesamt jedoch mehr Waffenexporte in Krisenregionen genehmigt als die Vorgängerregierungen.