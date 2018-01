Polens neuer Regierungschef Mateusz Morawiecki hat seinen Außenminister Witold Waszczykowski und Verteidigungsminister Antoni Macierewicz entlassen. Auch Umweltminister Jan Szyszko werde abgesetzt, teilte die Regierung mit. Neuer Verteidigungsminister soll demnach der ehemalige Innenminister Mariusz Błaszczak werden, neuer Chefdiplomat der bisherige Vizeaußenminister Jacek Czaputowicz. Das Umweltministerium soll von Henryk Kowalczyk geführt werden.



Es handele sich um eine "technische" Regierungsumbildung, hieß es bereits am Montag. Bei den entlassenen Macierewicz und Waszczykowski handelt es sich um zwei einflussreiche Minister der Vorgängerregierung von Ministerpräsidentin Beata Szydło. Morawiecki hatte am 11. Dezember das Amt von ihr übernommen. Mit seinem Amtsantritt waren damals die Ämter des Finanzministers und Entwicklungsministers frei geworden. Auch sie wurden neu besetzt durch Teresa Czerwińska und Jerzy Kwieciński.



In seiner Regierungserklärung hatte der Politiker der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) im Dezember angekündigt, er werde den bisherigen Regierungskurs fortsetzen und weiter auf eine "großzügige Sozialpolitik" zugunsten polnischer Familien Wert legen. Es wird aber auch erwartet, dass sich Morawiecki um Entspannung mit der EU bemühen wird. Auch die Kabinettsumbildung wird als Zeichen dafür gesehen.



Am Abend wird Morawiecki bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel zum Abendessen erwartet. Die Beziehungen zwischen der polnischen Regierung und der EU sind seit Langem angespannt. Vor rund drei Wochen beantragte die EU-Kommission wegen der Justizreformen in Polen ein Strafverfahren, das bis zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene führen kann. Die Kommission hatte den Schritt damit begründet, dass die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung in Polen ernsthaft gefährdet sei. Deshalb sei erstmals in der Geschichte der EU ein Sanktionsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge gestartet worden.

EU fordert Rechtsstaatlichkeit und Gewaltentrennung

Juncker stellte vor dem Treffen mit Morawiecki klar, dass man sich die EU-Kommission "nicht im Krieg mit Polen" befinde. Er sagte weiter: "Aber wir nehmen polnische Bedenken sehr ernst und würden uns wünschen, dass unsere polnischen Freunde unsere Bedenken ebenfalls ernst nehmen." Die Kommission müsse auf Rechtsstaatlichkeit, Gewaltentrennung und Pressefreiheit pochen. Er hoffe, mit Morawiecki ein Klima zu schaffen, "das das Aufeinanderzugehen einfacher macht".



Gleichzeitig beharrte Juncker auf Forderungen an Polen und andere mitteleuropäische Staaten, auch zur Aufnahme von Flüchtlingen: "Ich akzeptiere nicht, dass man sagt, wir nehmen auf unserem Staatsgebiet keine farbigen Menschen auf, wir nehmen keine Schwulen auf, keine Islam-Gläubigen auf. Das verstößt massiv gegen die europäischen Grundwerte."