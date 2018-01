In einer dramatischen Operation hat das Militär in Venezuela eine Gruppe Aufständischer attackiert, die zur Rebellion gegen Präsident Nicolás Maduro aufgerufen hatte. Wie die Regierung mitteilte, wurden mehrere Menschen getötet und verletzt, darunter zwei Angehörige derr Sicherheitskräfte.

Schicksal von Oscar Pérez noch unklar

Es gab zunächst keine offizielle Bestätigung, ob auch der Anführer, der als Staatsfeind Nummer 1 gesuchte Óscar Pérez, getötet worden ist. Hunderte Polizisten und Soldaten umstellten die Wohnsiedlung El Junquito in den Bergen bei Caracas, wo sich die Gruppe offensichtlich verschanzt hatte. Sie lieferten sich heftige Feuergefechten mit den Aufständischen.



Angeblich soll es auch zu Granatenbeschuss gekommen sein. Pérez, der vor seinem Widerstand einer Spezialeinheit der Polizei angehört hatte, teilte aus dem Versteck mit: "Sie wollen nicht, dass wir uns ergeben, sie wollen uns ermorden." Die genaue Zahl der Opfer war zunächst unklar. Während der stundenlangen Gefechte hatte sich Pérez über Soziale Medien gemeldet. Mehrere Instagram-Videos zeigten ihn mit blutverschmiertem Gesicht.

"Die Mitglieder dieser Terrorzelle, die bewaffneten Widerstand geleistet haben, wurden getötet. Fünf Verbrecher wurden gefangen genommen und inhaftiert", teilte das Innenministerium in einem Kommunique mit.

Putschist oder Befreier?

Der 36-Jährige hatte Ende Juni 2017 mit einem gekaperten Hubschrauber das Innenministerium beschossen und Granaten auf den Obersten Gerichtshof gefeuert. Verletzte oder größere Schäden gab es nicht. Maduro sprach im Anschluss von einem "Putschversuch und Terrorakt". Kritiker Maduros hatten hingegen erklärt, die Hubschrauber-Angriffe seien möglicherweise von der Führung des Landes inszeniert worden, um ein schärferes Vorgehen gegen die Opposition zu rechtfertigen.

Pérez selbst sieht sich als Anführer einer Bewegung zur Befreiung Venezuelas vom Sozialismus. "Wir sind auf der Straße, um das Volk zu verteidigen", sagte er in einer Botschaft. "Es ist an der Zeit, dass diese Regierung der Drogendealer stürzt." Seine Gruppe sei eine "Koalition von Militärs, Polizisten und Zivilisten". Seine Rebellengruppe war allerdings wohl eher klein.

Einer der führenden Sozialisten, Diosdado Cabello, attackierte Oppositionspolitiker scharf, die während des Einsatzes vor einer Exekution des Rebellen Pérez gewarnt hatten. "Die Rechten und ihre Medien verteidigen den Terroristen Óscar Pérez, welche Schande".

Fast 10.000 Proteste in Venezuela 2017

Venezuela ist in einer schweren wirtschaftlichen, politischen und humanitären Krise. Maduro und die regierenden Sozialisten gehen hart gegen ihre Kritiker vor. Maduro hatte unter anderem das Parlament entmachtet, in dem die Opposition eine Mehrheit hatte. Die Oppositionspolitiker werfen Maduro vor, Venezuela zur Diktatur umbauen zu wollen.

Wegen dramatischer Versorgungsengpässe und Repressionen gab es im vergangenen Jahr 9.787 Demonstrationen und andere Arten von Protestaktionen, wie die auf Konfliktstudien spezialisierte Organisation "Observatorio Venezolano de Conflictividad Social" (OVCS) in Caracas mitteilte. Dies dürfte weltweit ein Spitzenplatz sein. Vor allem im Frühjahr und im Sommer 2017 hatte es immer wieder Proteste gegeben, bei denen 125 Menschen getötet und mehr als 200 festgenommen worden sind. An Weihnachten kamen 36 von ihnen wieder frei.

Das OVCS steht der Opposition nahe, offizielle Zahlen liegen nicht vor. Die Zahl entspricht 27 Demonstrationen am Tag und fügt sich ein in eine ganze Reihe von Superlativen, die diese Krise kennzeichnen. Zwar gibt es die größten Ölreserven der Welt, aber auch die höchste Inflation, weshalb der Monatslohn nur noch ein paar Euros wert ist und das Land massive Probleme hat, noch im Ausland genug Lebensmittel einzukaufen. Zudem gilt Caracas als eine der gefährlichsten Städte der Welt.

Im Inland gibt es einen dramatischen Wirtschaftseinbruch, nach Schätzung einer Wirtschaftskommission des entmachteten Parlaments lag die Geldentwertung 2017 bei über 2.600 Prozent. Maduro macht einen "Wirtschaftskrieg" des Auslands und den niedrigeren Ölpreise für die Misere verantwortlich. Er will mit einer Kryptowährung, dem Petro, das Land aus den Fängen der Hyperinflation befreien. Der Petro soll mit Ölreserven abgesichert werden und so versucht werden, Einfuhren von Lebensmitteln besser bezahlen zu können. Doch Experten sehen das Vorhaben skeptisch – denn was wenn niemand den Petro akzeptiert?

Das Militär steht bisher zu Maduro

Maduro kann sich bisher auf die Unterstützung des Militärs verlassen, Hunderttausende sind geflohen. Die meisten Supermarktregale sind leer, Hunger und Kindersterblichkeit nehmen rasant zu.



Im neuen Jahr zählte das OVCS 386 Demonstrationen, 107 Plünderungen und Plünderungsversuche, bei denen mindestens fünf Menschen starben. Maduros Regierung versprach daraufhin, die Wirtschaft durch vermehrte Erdölförderung und -exporte wieder anzukurbeln; die Krise bezeichnete er aber als "Erfindung".